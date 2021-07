Âgé de 100 ans, ce fan note TOUS les buts de Messi: l'Argentin lui réserve une très belle surprise (vidéo)

Don Hernan, un Argentin de 100 ans, est un des plus grands fans de Lionel Messi. Littéralement sous le charme du génie argentin, le grand-père avait pris l'habitude de noter tous les buts inscrits par la Pulga dans un petit carnet. A ce stade, il comprend donc 748 références.

Une histoire qui a visiblement ému le joueur du Barça, qui lui a adressé un petit message vidéo. En effet, l'histoire était déjà connue en Argentine et à l'occasion de son centième anniversaire, Don Hernan a découvert ce cadeau sur le smartphone de son petit fils. "Bonjour Hernan. Évidemment, j’ai entendu parler de votre histoire. Ca me paraît fou que vous notiez tous mes buts comme ça. Je tiens à vous embrasser très fort et vous remercie pour le travail que vous faites. Je vous souhaite le meilleur. A bientôt", a lancé le joueur de 34 ans.

Complètement surpris, Don va alors s'interroger. "Ne me dit pas que c'est Messi ? Il est ici ?", lance-t-il à ses proches, qui lui confirment alors qu'il est à Barcelone mais qu'il s'agit d'une vidéo. Une bien belle attention !