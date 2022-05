Encore décisif cette semaine avec son club, Karim Benzema impressionne le monde du foot. Buteur sur penalty lors de la victoire 3-1 du Real Madrid sur Manchester City en demi-finale retour de la Ligue des Champions, le Français a marqué son 15e but en C1 cette saison en qualifiant son équipe pour la finale.

À 34 ans, l'ancien joueur de Lyon réalise la meilleure saison de sa carrière et fait office de très solide prétendant pour le Ballon d'Or qui sera remis au terme de la saison.

Ce samedi, le président de l'UEFA, Alexander Ceferin, a déclaré son admiration pour KB9 dans un entretien au journal espagnol AS. "Pour moi, l'un des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire est Benzema. Il est de plus en plus reconnu mais il a toujours été dans l'ombre de quelqu'un. C'est incroyable comme ce footballeur peut marquer des buts, en trouvant un moyen, même lorsqu'il semble impossible de marquer", a confié le Slovène.