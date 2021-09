Ali, fan de Cristiano Ronaldo, attend des heures pour le rencontrer: tout ne s'est pas passé comme prévu (vidéos)

Cristiano Ronaldo a officiellement fait retour à Manchester United. Suspendu avec son équipe nationale, le Portugais avait eu l'autorisation de revenir plus tôt que prévu dans son club. Ce mardi, il a ainsi pu en autres rencontrer Solskjaer, son nouvel entraîneur.

Du côté des supporters, certains étaient très impatients de voir leur idole et légende des Red Devils. Comme le raconte Sky Sports, Ali Masood, un fan originaire de Blackburn, s'est rendu cette semaine au centre d'entraînement avec l'espoir de pouvoir prendre un selfie avec CR7. L'homme était ainsi sur place dès 6h du matin pour être en bonne position pour rencontrer le quintuple Ballon d'Or.

Ali Masood avait tout prévu pour être le plus visible possible, en portant notamment une pancarte "Welcome Back", de quoi normalement attirer le regard de Ronaldo. Il portait même un t-shirt avec des selfies qu'il a pu prendre avec la mère et le fils aîné de l'ancien joueur de la Juventus. Malgré ses efforts, son plan ne va pas se dérouler comme prévu.

Quand Ronaldo est apparu à l'entrée du centre d'entraînement, il est passé à vive allure à côté d'Ali à bord de son véhicule, sans s'arrêter. Le fan a tout donné en agitant ses bras pour attirer l'attention, mais sans succès. Une journée à oublier.

Par ailleurs, le grand retour de Ronaldo dans le stade de Manchester United pourrait avoir lieu le 11 septembre à l'occasion de la réception de Newcastle pour la 4e journée de Premier League.