Allemagne: Alexandra Popp, championne olympique de football en 2016, met un terme à sa carrière internationale

"Après une longue réflexion, j'ai décidé, le cœur lourd, de mettre un terme à ma carrière en équipe nationale", a expliqué Alexandra Popp, dans un communiqué de la DFB. "La flamme qui s'est allumée en moi il y a 18 ans, et qui s'est renforcée d'année en année, est maintenant presque consumée. Il a toujours été important pour moi de prendre moi-même cette décision cruciale", a ajouté Popp.

L'attaquante Alexandra Popp, championne olympique en 2016 et capitaine de la sélection allemande depuis 2019, a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale à 33 ans, a annoncé la Fédération allemande de football (DFB) dans un communiqué lundi.

Championne d'Europe des U17 en 2008, championne du monde des U20 en 2010 à domicile, vice-championne d'Europe en 2022, Popp a connu le graal olympique à l'été 2016, en battant la Suède (2-1) en finale au stade Maracana de Rio. Huit ans plus tard, elle a glané une seconde médaille olympique, le bronze après une victoire contre l'Espagne (1-0) en petite finale à Lyon.

A l'été 2022, quelques minutes avant la finale de l'Euro à Wembley contre l'Angleterre, elle avait dû renoncer à cause d'une blessure musculaire, assistant impuissante à la défaite des siennes en finale (2-1, après prolongation). Elle avait également manqué l'Euro-2017 sur blessure.

"Ni mon corps, qui est une bombe à retardement, ni personne d'autre ne devrait me devancer" dans ce choix, a-t-elle précisé, alors qu'elle a été ralentie ces dernières années par les blessures. "Avant que le feu ne soit totalement consumé -et ce serait alors trop tard- le bon moment est arrivé."

Son histoire, débutée avec la sélection allemande le 17 février 2010 lors d'un match amical contre la Corée du Nord, va se refermer le 28 octobre, à Duisbourg, là où tout avait commencé près de 15 ans plus tôt, contre l'Australie pour un 145e et dernier match sous les couleurs de l'Allemagne.

Troisième meilleure buteuse de la Mannschaft (67 buts), Popp a été le visage de la sélection allemande, prenant le brassard de capitaine à partir de janvier 2019. Elle est encore sous contrat en club avec Wolfsburg jusqu'à l'été 2025.

"Sur le plan sportif, elle était et reste une exception. Et grâce à son caractère ouvert et honnête ainsi qu'à ses prises de position claires, elle était en outre une ambassadrice exceptionnelle de la DFB", a souligné le président de la fédération allemande, Bernd Neuendorf.