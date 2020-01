Allemagne, Angleterre, Italie... SIX pointures européennes intéressées par Thomas Meunier

Le mercato hivernal bat son plein et plusieurs Diables Rouges sont encore concernés. Dans le lot, un certain Thomas Meunier, dont le contrat au PSG arrive à expiration au mois de juin. De quoi attirer l'attention de plusieurs ténors européens.

Que va faire Thomas Meunier ? Le défenseur du Paris Saint-Germain espère toujours poursuivre l'aventure dans son club, mais ce dernier tarde à lui offrir un nouveau contrat. Une situation compliquée, alors que le bail du Diable Rouge expire le 30 juin.

Logiquement, la situation du joueur attire de nombreuses écuries européennes. Selon divers médias français, dont Le Parisien, Thomas Meunier peut compter sur l'intérêt de six équipes européennes. C'est en Italie que les intérêts sont les plus concrets. L'Inter Milan aurait déjà entamé les discussions avec l'entourage du joueur, mais la Juventus est également sur le coup. Les deux clubs espèrent l'obtenir gratuitement l'été prochain.

En Angleterre, trois équipes, dont Manchester United, seraient prêtes à attirer le joueur cet été. Enfin, en Allemagne, un intérêt du Bayern Munich est évoqué, le club estimant pouvoir faire une bonne opération financière en accueillant le joueur gratuitement dans les prochains mois.

De quoi susciter une profonde réflexion dans le clan du Belge !

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Thomas Meunier n'a jamais su s'imposer comme un cadre au Paris Saint-Germain. Le club ne semble pas pressé de le prolonger et une séparation semble de plus en plus proche. Sa relation avec le public complique encore sa situation. S'il ne devrait pas partir cet hiver, disposer de telles options pour la saison prochaine est évidemment confortable. Difficile, dès lors, de l'imaginer rester indifférent à ces propositions.