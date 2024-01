Allemagne: champion d'automne, le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso continue sur un rythme effréné

Avec 45 points au compteur après 17 matches joués, le Bayer Leverkusen réalise la troisième meilleure phase aller de l'histoire de la Bundesliga. Seul le Bayern Munich dans sa version Pep Guardiola entre 2013 et 2016 avait fait mieux (47 points en 2013/14 et 46 points en 2015/16) ou aussi bien (en 2014/15).

Toutes compétitions confondues, le bilan de Leverkusen est encore plus impressionnant, puisqu'il a passé les trois premiers tours de Coupe d'Allemagne et remporté ses six matches de Ligue Europa. Vingt-trois succès et trois matches nuls.

C'est finalement sur leur 19e tentative face au but de Finn Dahmen, la sixième cadrée, qu'ils ont trouvé la faille, alors que le match approchait de la fin des cinq minutes du temps additionnel de la seconde période.

- Ouverture pour Dortmund -

"On y a cru tout le temps, on a eu des occasions, on a eu des situations de but. Mais le temps venait à manquer. On y a cru jusqu'à la dernière seconde", s'est réjoui le directeur sportif de Leverkusen, Simon Rolfes, au micro du diffuseur Sky.