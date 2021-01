Allemagne: Dortmund et Haaland donnent la leçon à Leipzig

But de Sancho, doublé de Haaland: les deux prodiges de 20 ans ont offert à Dortmund une victoire cruciale samedi à Leipzig (3-1), permettant au passage au Bayern de conserver seul la tête après 15 journées de Bundesliga malgré sa défaite la veille à Mönchengladbach (3-2).

L'Anglais Jadon Sancho a ouvert le score (55e) et le Norvégien Erling Haaland a inscrit un doublé (71e, 84e). Alexander Sorloth a sauvé l'honneur du RB en fin de match (90e).

Au classement, le Bayern est toujours leader avec 33 points, devant Leipzig (31 pts) et Leverkusen (29 pts). Grâce à cette victoire, le Borussia (28 pts) recolle au groupe de tête et surtout se donne un peu d'air dans le top 4, qualificatif pour la prochaine Ligue des champions.

Quelques heures plus tôt, l'Union Berlin et Wolfsburg, à la lutte pour intégrer le carré de tête, se sont séparés sur un nul 2-2 qui les laisse tous deux en cinquième position à trois points du BVB.

La défense de Leipzig, qui n'avait encaissé que neuf buts en 14 matches de Bundesliga (dont trois contre le Bayern), a cette fois volé en éclat face au talent individuel des jeunes attaquants jaune et noir.

Pour Dortmund, qui comptait 8 points de retard sur le leader Munich au coup d'envoi, ce match était déjà celui de la dernière chance. Après le limogeage de Lucien Favre mi-décembre, l'équipe n'avait pas semblé véritablement libérée, et son jeu était resté laborieux, malgré trois victoires - dont une en coupe - et une défaite avant cette rencontre.

- Bataille du milieu -

"Tout le monde savait que c'était un match crucial pour nous. Nous avons montré une bonne réaction et mérité cette victoire", a déclaré le milieu de terrain Emre Can.

Envie, combativité, créativité: les qualités du BVB ont semblé resurgir d'un seul coup, en deuxième période, dans le stade de Leipzig vide de tout spectateur.

Car pendant cinquante minutes, l'affrontement entre les deux challengers du Bayern a d'abord tourné à la bataille du milieu de terrain, intensive, certes, mais peu productive: Dortmund n'a pas tiré au but une seule fois en première période, et Leipzig trois fois seulement.

Le match a changé d'âme peu après la pause, lorsque les visiteurs ont trouvé les clés d'une partie jusque-là verrouillée. A la 55e minute, Erling Haaland, qui avait touché en tout et pour tout cinq ballons avant la pause, a placé une accélération sur la droite, et trouvé Marco Reus qui a talonné superbement pour Jadon Sancho. Le jeune Anglais a repris en pleine course sans contrôle et ouvert le score (1-0, 55e).

D'un seul coup, le match s'est débridé. Haaland pour Dortmund, et Dani Olmo pour Leipzig, ont touché la transversale aux 65e et 67e minutes, puis Haaland, dans son style tout en puissance, a repris victorieusement de la tête un centre de Sancho pour doubler la mise (2-0, 71e).

Quelques minutes plus tard, le Norvégien marquait son 35e but en 34 matches depuis son arrivée à Dortmund, en venant dribbler le gardien du RB Peter Gulacsi (84e) et sceller la rencontre, malgré la réduction de l'écart quelques minutes plus tard.

- Schalke vainc la malédiction -

Dans l'autre rencontre attendue de l'après-midi, Schalke 04 a mis fin à une série de 30 matches consécutifs sans victoire en Bundesliga, en battant Hoffenheim (4-0) grâce à un triplé de l'Américain Matthew Hoppe et un but du Marocain Amine Harit.

In extremis, le club de la Ruhr ne rejoindra donc pas le Tasmania Berlin, qui restera seul avec son record historique: une série de 31 rencontres sans gagner, en 1965-66.

Schalke abandonne la dernière place à Mayence mais reste 17e et relégable, à trois points du potentiel barragiste Bielefeld, qui accueille dimanche le Hertha Berlin.