Allemagne: Dortmund et Leipzig partagent les points dans le choc des prétendants

Dortmund a concédé mardi sur sa pelouse un nul 3-3 contre le RB Leipzig, qui reste provisoirement leader grâce à un nouveau doublé de Timo Werner.

Dans ce choc de la 16e journée entre prétendants au titre, Dortmund est retombé dans ses hésitations de l'automne en se laissant remonter deux fois sur des erreurs individuelles, après avoir mené 2-0 à la pause puis 3-2.

"Quand on mène 2-0 à domicile, on doit tenir le score", a admis le gardien de Dortmund Roman Bürki, auteur d'une bourde monumentale sur le premier but de Leipzig. "Nous avons fait un bon match sur 90 minutes mais nous leur offrons deux buts, ensuite nous reprenons l'avantage mais il nous a manqué les forces pour aller au bout", a lâché le Suisse.

Mercredi soir, Mönchengladbach peut revenir à la hauteur de Leipzig avec 34 points s'il s'impose à domicile conte la lanterne rouge Paderborn, mais le RB restera en tête quoi qu'il arrive, fort d'une meilleure différence de buts (+13 par rapport à Mönchengladbach).

Dortmund suit avec 30 points, devant Schalke (28) et le Bayern Munich (27).

- Doublé de Werner -

Julian Nagelsmann, le jeune coach de Leipzig, avait promis de "priver d'espace" les joueurs de Lucien Favre. Ses hommes n'y sont pas vraiment arrivés, et c'est même le contraire qui s'est produit en première période.

Jusqu'à la pause, le Borussia, parfaitement équilibré avec la défense à trois récemment mise en place par Favre, a été supérieur tactiquement, dominateur dans les duels (60% gagnés en première période) et a réussi à couper toutes les communications vers le buteur du RB Timo Werner, qui a touché... cinq ballons en 45 minutes!

Les Borussen se sont récompensés par Julian Weigl (23e) et Julian Brandt (34e), auteur d'un but de grande classe après avoir mis dans le vent un défenseur sur un dribble en pivot. L'avance de deux buts à la pause était méritée, et le directeur sportif du RB, Oliver Mintzlaff, a avoué au micro de Sky que son équipe avait trouvé plus fort qu'elle.

Mais le Borussia a prouvé qu'il n'est pas encore guéri de l'inconstance qui a pourri son automne. En six minutes, deux grossières erreurs individuelles de Bürki puis de Brandt ont donné l'occasion à Werner de réussir un doublé, ses 17 et 18e buts cette saison en championnat (47e et 53e). Et à Leipzig de revenir dans le match.

- Le Bayern en embuscade -

Dortmund, transfiguré depuis un mois, n'a cependant pas flanché. Et Jadon Sancho, déjà impliqué sur les deux premiers buts, a redonné l'avantage aux siens deux minutes plus tard (3-2, 55e) d'un but plein de sang-froid: un petit crochet dans la surface pour éliminer le défenseur international Lukas Klostermann et aligner le gardien Peter Gulacsi.

Le petit prodige anglais de 19 ans, auteur d'un phénoménal début de saison, est ensuite sorti en boitant à la 70e minute, apparemment victime d'un problème musculaire.

Mais à la 77e minute, l'international espoir français de Leipzig Nordi Mukiele a profité d'un mauvais placement défensif de Raphaël Guerreiro pour mettre en retrait sur Patrick Schick, le Tchèque en prêt de la Roma à Leipzig, qui a égalisé sans état d'âme.

Les deux équipes, toutes les deux qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, restaient sur des séries de victoires: quatre consécutives pour Dortmund avec 13 buts marqués (3,25 buts par match). Et six succès de rang pour Leipzig, avec 25 buts (4,17 buts par match!).

Toutes les autres équipes de tête jouent mercredi soir. Le Bayern peut se rapprocher encore de la tête s'il s'impose à Fribourg. Le quatrième Schalke se déplace à Wolfsburg.