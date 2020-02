Allemagne: Dortmund gagne et revient à 4 points du Bayern, Gladbach accroché

Dortmund a remporté samedi sa rencontre de la 23e journée de Bundesliga, au contraire de Mönchengladbach accroché, et revient à quatre points du leader, le Bayern Munich vainqueur la veille.

En déplacement chez le Werder Brême, qui lutte pour ne pas descendre, le club de la Ruhr n'a pas vraiment brillé durant une grande partie du match mais a fini par s'imposer (2-0).

Sous une pluie abondante, Lucien Favre avait aligné les onze mêmes titulaires qui ont battu le Paris Saint-Germain en 8e de finale aller de Ligue des champions il y a quatre jours.

Le défenseur Dan-Axel Zagadou, formé au PSG, a ouvert le score et son compteur personnel cette saison suite à un corner (52e).

Et l'inévitable Erling Haaland y est ensuite allé de son écot à la 66e, inscrivant son douzième but en huit matches pour les Jaune et Noir depuis son arrivée au mercato d'hiver.

Le phénomène norvégien de 19 ans a trompé de près Jiri Pavlenka sur un centre en retrait de l'international marocain Achraf Hakimi, prêté par le Real Madrid depuis l'été 2018 et qui confirme lui aussi son excellente forme.

Opposés à Hoffenheim, les coéquipiers de Marcus Thuram ont concédé le nul en toute fin de partie (1-1).

Le défenseur central Matthias Ginter, ancien de Dortmund, a ouvert le score pour l'autre Borussia dès la 11e minute, d'une belle demi-volée.

L'attaquant israélien d'Hoffenheim, Munas Dabbur, est sorti en pleurs sur une civière, victime d'une blessure inquiétante au genou, à la 26e minute, une mauvaise nouvelle supplémentaire pour le secteur offensif de l'équipe basée dans le Bade-Würtemberg.

Le club entraîné par Alfred Schreuder est déjà privé jusqu'à la fin de la saison de l'Algérien Ishak Belfodil et a dû une nouvelle fois se passer samedi des services du Croate Andrej Kramaric, touché à l'aine.

- Le Hertha coule -

Les visiteurs sont parvenus à égaliser dans le temps additionnel (90e +2) par le Brésilien Lucas Ribeiro sur corner.

Mönchengladbach, qui compte un match en moins à disputer contre Cologne à la maison le 11 mars prochain, recevra Dortmund dans un match crucial trois jours plus tôt.

Le Bayern, qui reste sur sept titres d'affilée, a connu de sérieuses difficultés pour se défaire à domicile vendredi soir de la lanterne rouge Paderborn (3-2).

Leipzig, son dauphin au classement avant cette journée, se déplace sur la pelouse de Schalke 04, 6e, à 18h30.

Le RB peut revenir en cas de succès à une unité des Bavarois a onze journées du terme.

Le Fortuna Düsseldorf s'est offert un regain d'espoir dans sa bataille contre la relégation en allant dominer Fribourg (2-0) grâce à André Hoffmann (37e) et Erik Thommy (61e).

Le FC Cologne a lui fait une belle opération en vue du maintien en allant écraser chez lui le Hertha Berlin (5-0), décidément encore bien moribond après la démission récente de Jürgen Klinsmann.

Cologne a scellé l'issue du match en première période grâce à un doublé de son attaquant colombien Jhon Cordoba (04e, 22e) et à un but contre son camp du portier norvégien Rune Jarstein (38e).

En seconde mi-temps, l'équipe dirigée par Markus Gisdol s'en est remis à une réalisation de son ailier autrichien Florian Kainz (62e) et à un but de l'attaquant allemand Mark Uth (69e).

Dimanche, Leverkusen, 5e à neuf points du Bayern, reçoit Augsbourg à la BayArena.