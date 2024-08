Allemagne: Florian Wirtz met in extremis la saison de Leverkusen sur de bons rails

Le rôle du héros est partagé cette fois-ci entre Amine Adli et Florian Wirtz. Le premier a provoqué le penalty à la 9e minute du temps additionnel, touché par le défenseur japonais Ko Itakura dans la surface, accordé par l'arbitre après assistance vidéo. Le second a transformé en deux temps pour soulager son équipe à la 11e minute du temps additionnel, soit le but le plus tardif en Bundesliga.

INA FASSBENDER

Le Werkself, le "onze de l'usine", surnom de l'équipe du club fondé par le chimiste Bayer en 1904, aurait toutefois pu épargner à ses supporters ce suspense, après avoir pris les commandes de la rencontre grâce à des buts de Granit Xhaka et Florian Wirtz.

L'ouverture du score est venue dès la 12e minute, d'une superbe frappe de Xhaka à une vingtaine de mètres du but adverse, que le gardien de Gladbach, Jonas Omlin, n'a pu que très légèrement effleurer.