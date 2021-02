Allemagne: Francfort chipe la troisième place à Wolfsburg

Le défenseur français Evan N'Dicka (g) marque de la tête le second but pour Francfort lors du match de Bundesliga à Cologne, le 14 février 2021KAI PFAFFENBACH

Francfort, l'équipe qui flambe en 2021, s'est emparé dimanche la 3e place de la Bundesliga grâce à une victoire 2-0 sur Cologne, au détriment de Wolfsburg tenu en échec à domicile 0-0 par Mönchengladbach.

Avec désormais dix matches sans défaite, dont huit victoires, l'Eintracht se retrouve après 21 journées en position de premier poursuivant du leader Munich (48 points et un match à jouer lundi) et son dauphin Leipzig, vainqueur vendredi d'Augsbourg (2-1).

Francfort a ouvert le score contre Cologne par André Silva (1-0, 57e), auteur de son 18e but cette saison, dont neuf en sept matches depuis le début de l'année. Le Portugais de 25 ans, passé par Séville et l'AC Milan, est désormais le deuxième meilleur buteur du championnat derrière l'intouchable Robert Lewandowski (24 buts avec le Bayern).

L'international espoir français Evan Ndicka, formé à Auxerre, a doublé la mise (2-0, 79e) pour les Rouge et Noir.

Si elle continue sur ce rythme, l'équipe de la capitale financière européenne peut rêver d'une qualification pour la Ligue des champions. Elle arrive en tout cas lancée à fond pour son "crash-test" de samedi prochain, à domicile contre le Bayern (15h30).

Le "Rekordmeister", qui reçoit lundi le potentiel barragiste Bielefeld, semble de nouveau intouchable, alors qu'il vient de s'adjuger le Mondial des clubs au Qatar pour boucler un historique sextuplé de trophées en moins d'un an (coupe, championnat, supercoupe d'Allemagne, Ligue des champions, supercoupe de l'UEFA et Mondial).

- Thuram blessé -

Dans l'autre match de ce dimanche, l'autre équipe en forme du moment, Wolfsburg (5 victoires consécutives avant cette rencontre), n'a pas réussi à se dépêtrer d'une formation de Mönchengladbach audacieuse et accrocheuse.

Malgré la température polaire (-12°C) et l'absence de but, les "Loups" et les "Poulains" ont livré un spectacle animé. Wolfsburg s'est créé le plus grand nombre de situations dangereuses, mais la maladresse de ses attaquants dans le dernier geste et le bon match du gardien des "Poulains" Yann Sommer n'ont jamais permis l'ouverture du score.

Avec ce nouveau nul, Mönchengladbach stagne en 7e position, hors des places européennes, à deux semaines de son huitième de finale aller de Ligue des champions contre Manchester City. Cette rencontre a été délocalisée à Budapest, l'Allemagne n'autorisant actuellement pas l'entrée des Britanniques sur son territoire pour cause de Covid-19.

Peu avant le match, le Borussia a annoncé la blessure à un genou de son attaquant international français Marcus Thuram, qui devait débuter la partie. Aucune précision sur la nature exacte de cette blessure n'ont été données.