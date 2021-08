Allemagne: le Bayer Leverkusen et Fribourg prennent provisoirement la tête

Le Bayer Leverkusen et Fribourg, victorieux d'Augsbourg (4-1) et Stuttgart (3-2) samedi pour la troisième journée de Bundesliga, ont pris provisoirement la tête du championnat, un duo que le Bayern Munich pourrait rejoindre en fin de journée en cas de victoire face au Hertha Berlin.

Avec sept points, les deux équipes devancent d'une longueur un quatuor d'équipes à six points: Dortmund, Cologne, Mayence et Wolfsburg.

Leverkusen, qui avait déjà marqué quatre buts face à Mönchengladbach le week-end dernier, a récidivé sur la pelouse d'Augsbourg, avec deux buts rapides inscrits contre leur camp par Iago (4e) et Florian Niederlechner (14e), avant que Patrik Schick (74e) et le jeune Florian Wirtz (81e) ne parachèvent le succès du Bayer.

Entre temps, Niederlechner avait poussé le ballon dans les filets, adverses cette fois-ci, après un cafouillage entre l'ancien joueur du Paris SG Mitchel Bakker et son gardien (30e).

Le score aurait même pu être plus lourd, avec un but refusé pour l'attaquant Moussa Diaby (42e), appelé jeudi pour la première fois avec l'équipe de France, une barre de Schick (87e) et un poteau d'Amine Adli (88e), arrivé cette semaine en provenance de Toulouse.

Fribourg, qui avait piégé Dortmund 2-1 lors de la deuxième journée, s'est d'abord montré impressionnant sur le terrain de Stuttgart, avec trois réalisations en moins d'une demi-heure, dont un doublé du milieu sud-coréen Woo-Yeong Jeong (3e, 9e) et un troisième but de Lucas Holer (28e).

Mais le club de la Forêt-Noire s'est fait peur quand Stuttgart est revenu dans le match en moins de deux minutes en fin de première période (45e, 45+2e), puis a poussé, en vain, en deuxième période.

Dans les autres rencontres, l'Arminia Bielefeld et l'Eintracht Francfort ont fait match nul 1-1, Cologne a battu Bochum 2-1 et Mayence a étrillé Greuther Fürth 3-0.

Le Bayern Munich a l'occasion de recoller en tête du championnat s'il s'impose à l'Allianz Arena face au Hertha Berlin (18h30), lanterne rouge du championnat.