Allemagne: le Bayern concède un nul pour son dernier match à domicile

Déjà champion d'Allemagne, le Bayern Munich a concédé un nul dimanche pour son dernier match à domicile de la saison contre Stuttgart (2-2), laissant les Souabes en position de barragistes potentiels avant la 34e et dernière journée samedi prochain.

Mavropanos, contre son camp (1-1, 35e) et Thomas Müller (2-1, 44e) ont marqué pour le "Rekordmeister", mais Tiago Tomas avait ouvert la marque pour le VfB (1-0, 8e) et Sasa Kalajdzic a égalisé à 2-2 (52e).

Kingsley Coman a été exclu dans le temps additionnel pour avoir donné une gifle à un adversaire, dans le feu d'un duel.

Stuttgart peut s'en vouloir de ne pas avoir ramené les trois points, par la maladresse de ses attaquants qui se sont retrouvés à quatre reprises en position de un contre un contre Manuel Neuer.

Julian Nagelsmann, l'entraîneur bavarois, avait pourtant tenu sa promesse de ne pas bâcler ce match pour ne pas fausser la lutte pour le maintien: il a aligné sa meilleure équipe possible et les joueurs ont respecté à la fois la compétition et leurs supporters, en montrant un engagement digne de leur réputation.

Mais la défense centrale bavaroise, et notamment le jeune Français Tanguy Nianzou, a énormément souffert face aux rapides attaquants adverses: d'abord débordé sur l'aile, pour le premier but de Stuttgart, puis complètement battu de la tête sur le second.

Alors que Fürth, 18e et dernier, est relégué depuis longtemps, la dernière journée départagera trois équipes pour les places de bas de tableau. Le plus mal placé est Bielefeld, 17e et potentiellement relégué avec 27 points. Il recevra le RB Leipzig, toujours à la lutte pour la Ligue des champions.

- Le Hertha pas sauvé -

Stuttgart, avec 30 points, accueillera Cologne, tandis que le Hertha Berlin (33 pts et une plus mauvaise différence de buts) n'est pas encore mathématiquement sauvé, d'autant qu'il se déplacera à Dortmund, assuré de sa deuxième place.

Le match à l'Allianz Arena a débuté à cent à l'heure, avec des occasions de part et d'autre dès les premières secondes: Stuttgart a ouvert le score rapidement par Tiago Tomas (8e), d'une superbe reprise sans contrôle des 16 mètres, sur un centre en retrait venu de la droite.

Mais l'ancien club de Benjamin Pavard a fini par céder: Konstantinos Mavropanos, sous la pression de Kingsley Coman, a détourné dans son propre but un centre de Serge Gnabry (1-1, 35e).

Peu après, Thomas Müller a donné l'avantage aux siens (2-1, 44e). Servi dos au but par Dayot Upamecano, il a réussi un parfait contrôle en pivot et placé le ballon dans le coin du but. Mais Kalajdzic a finalement réussi à mettre au fond l'une des occasions de Stuttgart pour arracher le nul (2-2, 52e).

Dans l'autre match du début d'après-midi, l'Eintracht Francfort, qui jouera la finale de la Ligue Europa le 18 mai contre les Glasgow Rangers, a concédé un nul à domicile 1-1 contre Mönchengladbach. La rencontre était sans enjeu pour les deux équipes, tranquilles en milieu de tableau (Mönchengladbach 10e et Francfort 12e).