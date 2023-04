Allemagne: le Bayern fait du surplace contre Hoffenheim, Dortmund n'en profite pas

Les changements effectués à l'heure de jeu par Tuchel (Mathys Tel et Jamal Musiala pour Kingsley Coman et Leroy Sané, notamment) ont apporté un peu plus de situations dangereuses.

Le Bayern, qui évoluait sans Sadio Mané, suspendu par le club à la suite de son altercation avec Leroy Sané à Manchester, a subi en seconde période et Hoffenheim a logiquement égalisé sur un coup franc directe d'Andrej Kramaric à la 71e minute.

A Stuttgart, Dortmund n'a pas profité du boulevard ouvert par les Munichois pour revenir à égalité au sommet de la Bundesliga, dans un match complètement fou.

Les hommes d'Edin Terzic ont mené de deux buts en première période par Sébastien Haller (26e) et Donyell Malen (34e) et ont évolué presqu'une heure en supériorité numérique après l'exclusion de Konstantinos Mavrapanos (39e). Mais ils ont vu Stuttgart revenir au score par Tanguy Coulibaly (77e) et Josha Vagnoman (84e), et ont repris l'avantage dans le temps additionnel de la seconde période par Giovanni Reyna (90+2).

Mais ils ne sont pas parvenus à conserver cette avance lors de cet interminable temps additionnel et c'est Silas qui a égalisé pour Stuttgart dans la septième minute au-delà du temps réglementaire.

Ces deux points vont faire du mal à Dortmund, qui n'avait jusque-là perdu que cinq points en 2023 en Bundesliga (31 sur 36), dont sa défaite sur la pelouse de l'Allianz Arena le 1er avril lors du Klassiker contre le Bayern Munich (4-2).

Derrière le duo de tête, Leipzig s'est imposé sur sa pelouse contre Augsbourg (3-2) grâce notamment à un doublé de son attaquant allemand Timo Werner.

Toujours privé de Christopher Nkunku, Leipzig monte sur le podium de la Bundesliga avec 51 points, en attendant le match de l'Union Berlin dimanche (17h30) contre Bochum, qui pourra reprendre ses trois points d'avance sur Leipzig en cas de victoire.