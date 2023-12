Allemagne: le Bayern humilié à Francfort, son plus lourd revers depuis quatre ans

Le Bayern a été corrigé 5 à 1 à Francfort samedi après-midi lors de la 14e journée du championnat d'Allemagne, sa première défaite de la saison en Bundesliga et la plus lourde dans la compétition depuis plus de quatre ans.

Les Bavarois restent à 32 points en 13 matches disputés. Les hommes de Thomas Tuchel comptent ainsi trois points de retard sur le Bayer Leverkusen (35 points), leader qui se déplace dimanche (15h30) à Stuttgart (3e, 30 points).