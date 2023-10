Allemagne: le Bayern s'offre la victoire et la première place pour le retour de Neuer

Avec sept victoires et deux matches nuls en neuf rencontres de Bundesliga, le Bayern est toujours invaincu et s'empare de la tête du championnat avec 23 points, un de plus que Leverkusen (22), deux de plus que Stuttgart (21) battu à domicile par Hoffenheim (3-2), et trois de plus que le Borusisa Dortmund (20).

Près d'un an après sa grave blessure au genou droit (fracture de la partie inférieure de la jambe), le gardien et capitaine du Bayern a effectué son retour tant attendu par les supporters munichois.

- Lob de 55 mètres de Kane -

Le Bayern n'a joué que 17 minutes en infériorité numérique, puisqu'à la 21e minute, Petersen, après assistance de la vidéo, a sorti le rouge pour Klaus Gjalusa. Les hommes de Thomas Tuchel ont même évolué à partir de la 41e minute en supériorité numérique, Matej Maglica arrêtant Harry Kane de façon illicite.

En seconde période, ce sont les attaquants du Bayern qui ont pris le relais pour assurer le spectacle, avec 8 buts en l'espace de 37 minutes entre la 51e et la 88e minute de jeu, avec un triplé de Harry Kane (51e, 69e, 88e), des doublés de Leroy Sané (56e, 64e,) et de Jamal Musiala (60e, 76e) et un but de Thomas Müller (71e).

Le plus beau but est à mettre sur le compte de Kane, qui a réalisé un splendide lob de 55 mètres pour inscrire son onzième but de la saison en Bundesliga.

Le capitaine de la sélection anglaise a inscrit ses 10e, 11e et 12e buts de la saison en Bundesliga, les 12e, 13e et 14e buts sous les couleurs du Bayern depuis la mi-août, en ajoutant les deux réalisations en Ligue des champions. Il avait déjà signé un triplé contre Bochum à l'Allianz Arena.

Il se rapproche de l'avant-centre guinéen de Stuttgart Serhou Guirassy, qui occupe toujours la tête du classement des buteurs avec 14 réalisations.

Devancé d'un point par Stuttgart avant la 9e journée, le Bayern a profité du revers des hommes de Sebastian Hoeness à domicile contre Hoffenheim (3-2) pour passer devant le club souabe, privé de Guirassy samedi.

En début de soirée (18h30), le RB Leipzig aura l'occasion de se rapprocher à un point de Stuttgart en cas de victoire à domicile contre Cologne.