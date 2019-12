Allemagne: Leipzig champion d'automne

Le RB Leipzig s'est virtuellement assuré samedi le titre de champion d'automne de Bundesliga, le premier remporté par une autre équipe que le Bayern ou Dortmund depuis 2010, en battant Augsbourg à domicile 3-1.

En pure théorie, Mönchengladbach pourrait ravir ce titre honorifique au RB, à condition de gagner avec 14 buts d'écart samedi soir à Berlin contre le Hertha (18h30).

Le Bayern Munich, qui a gagné en toute fin de match contre Wolfsburg 2-0, de nouveau grâce à son jeune talent néerlandais Joshua Zirkzee, termine les matches allers en troisième position, à quatre points. Dortmund, battu vendredi soir à Hoffenheim, est quatrième à sept longueurs du leader.

. Le RB monte en puissance

Pour sa quatrième saison seulement en première division, l'équipe soutenue par Red Bull s'offre un titre honorifique de champion d'automne rafraîchissant pour la Bundesliga: depuis que Leverkusen avait fini les matches allers en tête en 2010, seuls le Bayern Munich (sept fois) et Dortmund (deux fois) avaient occupé cette position après 17 journées.

Avec l'arrivée sur le banc du jeune coach de 32 ans Julian Nagelsmann, Leipzig a franchi un palier cette saison, dans les résultats comme dans le jeu. Outre leur réussite en championnat, les Saxons sont aussi pour la première fois de leur histoire qualifiés pour les 8e de finale de Ligue des champions, contre Tottenham.

Nagelsmann a enrichi le jeu de l'équipe tout en conservant sa marque de fabrique: un jeu de transition ultra-rapide et vertical. Mais le RB sait désormais conserver la balle si nécessaire, et contrôle beaucoup mieux ses matches.

Samedi, c'est pourtant Augsbourg qui a ouvert le score très rapidement (8e), et Leipzig a mis très longtemps à concrétiser sa domination pourtant nette. Mais Konrad Laimer (68e), Patrik Schick, le Tchèque en prêt de la Roma (80e) et Yussuf Poulsen (89e) ont donné au RB une victoire incontestable.

. Bayern: le conte de fées Zirkzee

A 18 ans, le jeune Néerlandais Joshua Zirkzee n'avait jamais joué en équipe première du Bayern le week-end dernier encore. En deux matches, et huit minutes au total sur la pelouse, il vient de donner deux fois le but de la victoire au "Rekordmeister"!

Ce talent à venir a bénéficié de l'hécatombe des professionnels. L'équipe, décimée par les blessures, a fini l'année avec tout juste... onze joueurs de champs disponibles! Et lorsque Jérôme Boateng est entré peu avant la pause pour remplacer Javi Martinez, victime d'un claquage, il ne restait sur le banc de touche plus que des jeunes de la réserve et de l'équipe U19.

Mais la jeunesse munichoise a de la ressource. Alors que Wolfsburg tenait toujours son match nul 0-0 à la 85e minute, Zirkzee a ouvert le score (1-0, 85e). A Fribourg, il avait marqué le but du 2-1 dans le temps additionnel. Et comme à Fribourg, Serge Gnabry a enfoncé le clou (2-0, 89e).

Au vu du parcours en décembre, et sauf énorme surprise, les dirigeants du Bayern devraient annoncer ce week-end le maintien en poste au moins jusqu'à la fin de saison de l'entraîneur Hansi Flick, qui était "intérimaire" depuis le limogeage de Niko Kovac début novembre.

. Dortmund en berne

Vendredi soir, le Borussia Dortmund, futur adversaire du Paris SG en Ligue des champions, a de nouveau laissé filer un match qu'il semblait dominer clairement. Après avoir mené 1-0 à Hoffenheim, les vice-champions d'Allemagne ont encaissé deux buts dans les 12 dernières minutes.

L'incapacité du Borussia a tenir un score lui a valu de perdre beaucoup de points cette saison, et le place en position délicate à mi-parcours du championnat, à 7 longueurs du leader et assez loin des ambitions de titre affichées en août par ses dirigeants.

Résultats de la 17e journée:

vendredi

Hoffenheim - Dortmund 2 - 1

samedi

Schalke 04 - Fribourg 2 - 2

RB Leipzig - Augsbourg 3 - 1

Cologne - Werder Brême 1 - 0

Mayence - Bayer Leverkusen 0 - 1

Bayern Munich - Wolfsburg 2 - 0

(17h30 GMT) Hertha Berlin - Mönchengladbach

dimanche

(14h30 GMT) Fortuna Dusseldorf - Union Berlin

(17h00 GMT) SC Paderborn - Eintracht Francfort