Allemagne: Leipzig enchaine, le Borussia Dortmund s'impose sans se rassurer avant le PSG

Le RB Leipzig a confirmé sa très belle forme du moment avec un troisième succès de rang, samedi contre Augsbourg (3-0), pour revenir sur les talons du Bayer Leverkusen et du Bayern Munich, alors que Dortmund s'est imposé sans rassurer à Fribourg (4-2) lors de la 4e journée.

Le club de l'est de l'Allemagne est à la tête d'un quatuor de poursuivants à trois victoires avec Stuttgart, vainqueur à Mayence (2-1), Hoffenheim qui s'est imposé à Cologne (3-1) et Wolfsburg qui a dominé l'Union Berlin (2-1).

Double vainqueur de la Coupe d'Allemagne (2022 et 2023) et lauréat de la Supercoupe d'Allemagne 2023 sur la pelouse du Bayern à la mi-août, le RB Leipzig se présente cette saison comme un vrai candidat au titre de champion, pour stopper la série des Munichois et leur onze titres de champions d'Allemagne consécutifs.

Après une défaite inaugurale sur la pelouse du Bayer Leverkusen, autre prétendant ambitieux au Schale (trophée remis au champion en fin de saison), les joueurs de Marco Rose ont signé trois succès de rang contre Stuttgart (5-1), Union Berlin (3-0) et samedi face à Augsbourg (3-0), assurant à chaque fois le spectacle.