Allemagne: Leipzig-Leverkusen, choc des prétendants

Leipzig et Leverkusen, deuxième et troisième de la Bundesliga, s'affrontent samedi (18h30) dans le choc de la 19e journée, qui débute vendredi par le déplacement à Stuttgart de Mayence (20h30), avant-dernier regonflé par sa victoire surprise contre le RB la semaine dernière.

Mayence a déjà un pied en deuxième division, avec cinq points de retard sur le barragiste Cologne et sept points sur Bielefeld, premier non relégable. Mais le succès 3-2 samedi contre le puissant RB Leipzig, demi-finaliste de la dernière Ligue des champions, a changé l'état d'esprit.

"Nous avons été très bons collectivement", s'est félicité l'entraîneur mayençais Bo Svensson, "je suis très content de l'état d'esprit. Notre position est difficile, mais le chemin est clair".

En haut du classement, Leipzig et Leverkusen jouent gros samedi dans leur course derrière le Bayern. Le "Rekordmeister", qui sera de nouveau favori à domicile contre Hoffenheim, a pris le large avec sept points d'avance sur Leipzig et dix sur Leverkusen.

Julian Nagelsmann, après la défaite à Mayence, semble avoir hissé le drapeau blanc dans la course au titre: "Le Bayern est dans un ICE (le TGV allemand, NDLR) et nous sommes dans un train régional. Il y a très peu de trains régionaux qui peuvent rattraper un ICE", a-t-il admis. Mais le RB garde son objectif: terminer dans le top 4 pour se qualifier de nouveau pour la Ligue des champions.

Depuis janvier, Leverkusen aussi a perdu le rythme qui lui avait permis de faire jeu égal avec le Bayern jusqu'en décembre. En 2021, le Bayer compte deux victoires pour trois défaites et un nul.

Union Berlin-Mönchengladbach (samedi 15h30) sera l'autre match à suivre entre deux équipes ambitieuses et à la lutte pour les places européennes. Le Borussia reste sur une série de très bons résultats, dont deux victoires en janvier contre le Bayern et Dortmund.

Marcus Thuram, Alassane Pléa et ses équipiers sont à un point du podium, et l'Union Berlin à quatre points.

Programme de la 19e journée du Championnat d'Allemagne:

Vendredi 29 janvier

(20h30) Stuttgart - Mayence

Samedi 30 janvier

(15h30) Dortmund - Augsbourg

Bayern Munich - Hoffenheim

Werder Brême - Schalke 04

Union Berlin - Mönchengladbach

Eintracht Francfort - Hertha Berlin

(18h30) RB Leipzig - Bayer Leverkusen

Dimanche 31 janvier

(15h30) Cologne - Bielefeld

(18h00) Wolfsburg - Fribourg