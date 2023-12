Allemagne: Leverkusen arrache le nul contre Dortmund (1-1) et reste invaincu et en tête

Au soir de la 13e journée, les hommes de Xabi Alonso comptent 35 points sur 39 possibles. Sur 20 matches disputés cette saison, ils se sont imposés à 18 reprises, et n'ont concédé le match nul que contre le Bayern Munich (2-2) et le Borussia Dortmund (1-1).

Avec un but de Victor Boniface à l'entame des dix dernières minutes, le Bayer Leverkusen a arraché le match nul contre le Borussia Dortmund (1-1) et reste invaincu en Bundesliga, mais voit sa place de leader menacée par le Bayern.

L'affiche de cette 13e journée a tenu toutes ses promesses avec un but dès la 5e minute pour le Borussia Dortmund par le latéral gauche Julian Ryerson. Le Norvégien a profité du travail en pivot dos au but de l'avant-centre Niclas Füllkrug.

"On est plutôt mécontents de ce match nul, même si on est parvenus à égaliser. Quand on voit la physionomie du match, on aurait espéré mieux et on aurait dû faire mieux. On doit se contenter du point du nul", a commenté Wirtz après la rencontre au micro du diffuseur DAZN.

Dortmund réalise la mauvaise opération de la soirée. Pénalisé par son mauvais enchaînement fin octobre et début novembre ((nul à Francfort, défaites contre le Bayern et à Stuttgart), le Borussia compte 10 points de retard sur le leader, et voit le RB Leipzig lui passer devant pour un point à la quatrième place (26 contre 25

"Je crois que l'on a fait un bon match, on est bien rentrés dedans, on a ouvert le score. Défensivement, on a fait un très bon match. C'est un résultat équitable, on doit le reconnaître", a estimé l'entraîneur de Dortmund, Edin Terzic, au micro de DAZN.

Son équipe continue donc de montrer deux visages, flamboyant en Ligue des champions avec une qualification déjà assurée pour les huitièmes de finale après son succès à San Siro contre l'AC Milan (3-1), et plus à la peine en Bundesliga.

Dortmund se déplacera à Stuttgart en huitièmes de finale de la Coupe d'Allemagne mercredi avant de recevoir Leipzig en championnat samedi puis le PSG dans dix jours en Ligue des champions.

De son côté, Leverkusen recevra Paderborn (2e division) en Coupe mercredi et se rendre sur la pelouse du 3e Stuttgart (30 points), dimanche prochain en Bundesliga.