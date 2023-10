Allemagne: Leverkusen poursuit sa marche en tête du classement

Le Bayer Leverkusen a poursuivi sa marche en avant en tête de la Bundesliga en dominant dimanche soir Fribourg (2-1), et reste bien installé dans le fauteuil de leader après les neuf premières journées du championnat d'Allemagne. Les hommes de Xabi Alonso ont signé leur huitième victoire de la saison et n'ont perdu que deux points depuis le début de la saison, sur la pelouse du Bayer Munich (2-2) à la mi-septembre.

Si on ajoute les trois victoires en Ligue Europa (C3) et celle en 32es de finale de Coupe, le début de saison de Leverkusen est à conjuguer au presque parfait avec 12 succès et un nul en 13 matches officiels. Avec 25 points sur 27 possibles, les coéquipiers de Lukas Hradecky réalisent de loin le meilleur début de saison du Werkself, le "onze de l'usine", l'un des surnoms de l'équipe du club fondé en 1904 par le chimiste Bayer. Leverkusen compte désormais deux points d'avance sur son poursuivant munichois (23), qui a écrasé le promu Darmstadt 8 à 0 samedi.

Parmi les surnoms moins élogieux de Leverkusen, il y a aussi "Vizekusen" ou "Neverkusen", en référence à l'éternel deuxième place de la Bundesliga (cinq fois dans son histoire sans jamais être sacré champion), que le club espère enfin laisser de côté cette saison. Dimanche, c'est sur un exploit individuel de Florian Wirtz (20 ans) que le Bayer a pris les commandes. Le jeune grand espoir du football allemand (avec le Munichois Jamal Musiala) s'est joué du milieu défensif Nicolas Höfler pour dribbler dans la surface et marquer son deuxième but de la saison du gauche. C'est encore Wirtz qui a fait la différence sur le deuxième but de Leverkusen, en initiant une contre-attaque et en remontant la balle sur 50 mètres. La frappe de Jonas Hofmann, repoussée par le but, est rentrée avec le dos du gardien de Fribourg, Noah Atubolu (60e).

Manuel Gulde a réduit l'écart à la 70e minute pour une fin de match à suspense, mais qui a tourné à l'avantage de Leverkusen. - Dortmund sauve le nul - Derrière Leverkusen et le Bayern, Stuttgart et Dortmund ont marqué le pas ce week-end et comptent 21 points: le club souabe, privé de son avant-centre Serhou Guirassy, s'est incliné contre Hoffenheim (3-2), alors que Dortmund a arraché le nul à Francfort (3-3), après avoir été mené 2-0 puis 3-2. A une semaine de recevoir le Bayern dans son Westfalenstadion pour le Klassiker du foot allemand entre ses deux mastodontes, le BVB a montré des ressources pour rester invaincu cette saison, au même titre que les Munichois et Leverkusen. Mais il a quand même cédé deux points au prix d'une grosse débauche d'énergie. Les remplaçants Youssoufa Moukoko, Karim Adeyemi et Julian Brandt ont permis à leur équipe de ramener un point du Waldstadion de Francfort, dimanche. Le début de rencontre a ressemblé à un cauchemar pour Edin Terzic avec deux buts rapides de l'Eintracht par l'international égyptien Omar Marmoush (5e et 24e minutes), et la sortie sur blessure de son gardien Gregor Kobel, touché au nez après un coup de coude involontaire de son défenseur Nico Schlotterbeck. Revenu à égalité après les buts de Marcel Sabitzer (45e+1) et Moukoko (51e), Dortmund a de nouveau couru après le score après le but de Fares Chaibi (68e), avant que Brandt, servi par Adeyemi, n'égalise dans les dix dernières minutes.