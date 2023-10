Allemagne: Leverkusen reprend la tête, les poursuivants sérieux

Le Bayer Leverkusen a repris la première place du championnat allemand samedi en s'imposant 2-1 sur la pelouse de Wolfsburg, et devance toujours Stuttgart et le Bayern Munich, qui l'ont aussi emporté contre l'Union Berlin et Mayence.

Dépassés la veille par Dortmund, qui l'avait emporté 1-0 à domicile contre le Werder Brême, les joueurs de Xabi Alonso ont ouvert le score grâce au défenseur néerlandais Jeremie Frimpong (13e) avant de s'offrir une quatrième victoire consécutive en championnat avec une réalisation de Alejandro Grimaldo (62e).