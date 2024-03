Allemagne: Leverkusen s'échappe en tête après la défaite du Bayern contre Dortmund

Les hommes de Xabi Alonso disposent désormais de quatre jokers pour mettre fin à plus d'une décennie de domination hégémonique bavaroise sur le football allemand, débutée au printemps 2013 et ponctuée de 11 titres consécutifs de champion pour le Bayern.

Entre ces deux buts, les coéquipiers de Lukas Hradecky ont tenté à de nombreuses reprises, portés par les dribbles et slaloms de Florian Wirtz. Mais ils se sont heurtés au gardien de but de Hoffenheim, Oliver Baumann, auteur d'une exceptionnelle double parade face à Patrik Schick et Amine Adli (76e minute).

Mais le résultat nul n'a pas suffi aux joueurs du Werkself (le "onze de l'usine", surnom de l'équipe du club fondé en 1904 par le chimiste Bayer) et Schick est allé marquer dans la deuxième minute du temps additionnel, pour délivrer les 30.000 spectateurs de la BayArena et son entraîneur.

Schick avait déjà marqué dans le temps additionnel le but de la qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa contre Qarabag à la mi-mars. Avec ce nouveau succès, Leverkusen poursuit son incroyable série de désormais 39 matches sans défaite cette saison.

. Le Bayern coule à domicile

Le Klassiker du foot allemand entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund n'avait plus été perdu par les Munichois en Bavière et en Bundesliga depuis le 10 avril 2014, presque dix ans et exactement 3.640 jours. Samedi, Dortmund a mis fin à la série noire.

Les hommes de Thomas Tuchel ont été bousculés par le Borussia, qui a ouvert la marque en début de rencontre sur un contre parfaitement initié par Niclas Füllkrug, mené par Julian Brandt et conclu par Karim Adeyemi.

Dominateurs, les Bavarois n'ont pas su profiter des occasions pour égaliser en première période, à l'image de la tentative de la tête de Harry Kane qui n'est pas parvenu à cadrer (23e), ou de la reprise d'Eric Dier, toujours de la tête, contrée par Mats Hummels du pied droit.

En seconde période, Dortmund s'est assuré un succès de prestige à l'Allianz Arena grâce à son latéral droit norvégien Julian Ryerson, d'une frappe sèche à l'entrée de la surface de réparation à la 83e minute.

Cette victoire permet aux joueurs d'Edin Terzic de prendre trois précieux points dans sa lutte face au RB Leipzig, qui n'a pu faire mieux que match nul contre Mayence (0-0).

Dortmund conserve la quatrième place, la dernière offrant un billet pour la prochaine Ligue des champions, avec désormais trois longueurs d'avance sur Leipzig (53 contre 50).

Dormtund accumule aussi de la confiance en vue de son quart de finale de la Ligue des champions contre l'Atlético Madrid, alors que le Bayern Munich devra vite corriger le tir dans une semaine contre Heidenheim, avant de défier Arsenal en quarts de la C1.