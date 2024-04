Allemagne: Leverkusen tout près du titre après un nouveau faux pas du Bayern

Partager:

En supériorité numérique juste avant la pause, le Bayer Leverkusen s'est imposé sur la pelouse de l'Union Berlin samedi (1-0) et se retrouve désormais à trois points du titre, après le naufrage du Bayern sur la pelouse de Heidenheim (3-2). Au soir de la 28e journée de la Bundesliga, les hommes de Xabi Alonso comptent 16 points d'avance sur les Munichois (76 contre 60) et peuvent assurer mathématiquement un premier titre de champion d'Allemagne en cas de victoire à domicile contre Brême dimanche prochain.

Le titre pourrait être même assuré la veille, si le Bayern enchaîne un troisième revers consécutif en Bundesliga samedi contre Cologne, après les défaites contre Dortmund et à Heidenheim. "C'est une super belle opportunité, on se réjouit énormément. On a beaucoup travaillé pour cela, mais comme dit, il y a encore 90 minutes à jouer. Entre-temps on va jouer un match de Ligue Europa, mais on est très bien en place", a estimé le directeur sportif de Leverkusen, Simon Rolfes au micro du diffuseur Sky. Samedi, sur la pelouse berlinoise de l'Alte Försterei, Xabi Alonso a décidé de faire un peu tourner son effectif, en vue du quart de finale aller de la Ligue Europa à domicile contre West Ham jeudi.

Il a ainsi titularisé le Nigérian Nathan Tella sur le côté droit de sa défense à la place de Jeremie Frimpong, et l'Espagnol Borja Iglesias en pointe à la place de Patrik Schick ou Victor Boniface. Le Werkself (le "onze de l'usine", surnom de l'équipe du club fondé par le chimiste Bayer en 1904) a dominé les débats en première période, au cours d'une partie qui s'est accélérée dans le temps additionnel. Robin Gosens a été exclu pour un second carton jaune, et les Berlinois ont concédé un penalty sur le coup franc qui a suivi, pour une main de Christopher Trimmel. Florian Wirtz ne s'est pas fait prier pour marquer son huitième but de la saison.