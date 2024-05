Allemagne: Leverkusen vise le doublé Coupe/Championnat comme lot de consolation

Partager:

Sèchement battu en finale de la Ligue Europa mercredi (3-0) par l'Atalanta, le Bayer Leverkusen vise samedi (20h00/18h00 GMT) comme joli lot de consolation le doublé Coupe/Championnat face à Kaiserslautern, pensionnaire de 2e division, au stade olympique de Berlin. Les rêves de saison parfaite sans défaite et de triplé du côté de Leverkusen se sont envolés mercredi soir à Dublin, avec un premier revers cette saison en 52 matches contre l'Atalanta Bergame formidablement bien en place et dominatrice avec son pressing haut.

"Ce n'était pas notre jour, on doit l'accepter. En théorie, la première défaite de la saison arrive beaucoup plus tôt, là c'est arrivé sur un match important, et ça fait mal", a reconnu l'entraîneur de Leverkusen Xabi Alonso, précisant. "L'équipe n'a pas évolué à son meilleur niveau, moi non plus", a-t-il précisé. "Si on ne réalise pas le triplé, alors on fera la doublé", a glissé le milieu de terrain suisse Granit Xhaka, qui n'a été que l'ombre de lui-même en Irlande. Le Werkself (le "onze de l'usine", surnom de l'équipe du club fondé en 1904 par le chimiste Bayer) s'est immédiatement rendu de Dublin à Berlin, où l'attend son 53e et dernier match de la saison, une finale de Coupe d'Allemagne qu'il abordera dans la peau de grandissime favori.

Le champion d'Allemagne, qui voyage avec le Schale -- trophée remis au lauréat de la Bundesliga -- dans ses valises, affronte Kaiserslautern. Quadruple champion d'Allemagne (1951, 1953, 1991 et 1998) et double vainqueur de la Coupe (1990 et 1996), "Lautern" est bien loin de son lustre d'antan, avec deux saisons seulement dans l'élite du football allemand depuis l'été 2006, et même une visite en troisième division. - Doublé réussi par cinq clubs seulement - Alors qu'il vient d'assurer in extremis son maintien en deuxième division lors de la 33e et avant-dernière journée du championnat, il se trouve à un match d'une présence en Coupe d'Europe (Ligue Europa) la saison prochaine, disputée par seulement quatre clubs allemands d'un rang inférieur à la Bundesliga (Hanovre en 1992/93, Kaiserslautern en 1996/97, Alemania Aachen en 2004/05 et Union Belrin en 2001/02). Pour y parvenir, il faudra remporter la Coupe, la place de finaliste ne suffit plus depuis 2015.