Allemagne: Mats Hummels, le retour du banni

Mats Hummels, figure emblématique de l'Allemagne triomphante des années 2010, est de retour en équipe nationale après en avoir été évincé en 2019. Sans rancune, l'arrière central de 32 ans affiche même une envie de jeune loup avant l'Euro (11 juin-11 juillet).

"J'étais assez excité en arrivant, plus qu'autrefois. Ça me démangeait, c'était une journée dont j'avais rêvé", a-t-il avoué lundi, deux jours avant ses retrouvailles avec le maillot aux quatre étoiles, pour un match de préparation à Innsbruck (Autriche) contre le Danemark.

Hummels, comme Thomas Müller, a été rappelé par le sélectionneur Joachim Löw plus de deux ans après avoir été mis d'office à la retraite internationale, dans la foulée de l'élimination au premier tour au Mondial-2018 en Russie.

Cette éviction, "Thomas Müller l'a décrite comme une défaite personnelle. C'est aussi ce que j'ai ressenti", a reconnu lundi Mats Hummels, qui avait tout juste 30 ans à l'époque: "Ça a fait mal, je ne m'en cache pas. J'avais ce but, depuis, de revenir en équipe nationale. Pour nous c'est une belle confirmation du bon travail que nous avons fait."

- Humiliation russe -

Löw n'a pas convoqué par surprise l'élégant défenseur du Borussia Dortmund.

"Depuis six mois il y a eu des échanges de messages ou par téléphone", a raconté Hummels, "mais c'est devenu concret deux semaines avant la publication de la liste. Le sélectionneur m'a dit que je pouvais beaucoup apporter à l'équipe pour ce tournoi. J'ai eu envie tout de suite".

Brillant avec son club cette saison, ce défenseur d'expérience sait aussi que Joachim Löw espère le voir jouer un rôle de leader, et s'affirmer un peu plus qu'il ne le fait naturellement: "Je voudrais être un porte-parole et un meneur, dit-il, être encore un peu plus présent lorsque les choses ne vont pas bien sur le terrain, plutôt que de se cacher. Dans un tournoi, il est aussi important de surmonter les mauvais moments".

Car revenir, pour le champion du monde 2014, n'est pas une fin en soi. Il s'agit pour lui comme pour Müller de faire oublier l'humiliation russe et de ramener la Mannschaft au sommet du football européen.

Avant d'aborder "le groupe de la mort" à l'Euro (avec la France, le Portugal et la Hongrie), les matches de préparation (Danemark, 2 juin et Lettonie, 7 juin) joueront donc un rôle capital pour restaurer la confiance d'un groupe qui a beaucoup déçu depuis trois ans.

- Charnière avec Rüdiger -

"Avant le Mondial-2018 nos matches de préparation n'avaient pas été convaincants", admet Hummels. "Contre le Danemark, nous voulons mettre dès la première minute la même intensité et la même qualité que nous devrons mettre à l'Euro."

En défense centrale, Löw a le choix entre plusieurs partenaires pour Hummels. Niklas Süle ou Matthias Ginter pourraient jouer contre le Danemark mercredi, mais pour l'Euro, c'est Antonio Rüdiger qui tient la corde. Vainqueur de la Ligue des champions samedi avec Chelsea, il sera toutefois au repos encore cette semaine, comme les trois autres Allemands de la finale (Havertz, Gündogan, Werner).

Hummels, lui, se réjouit à l'idée d'être associé au Londonien, pour tenter de museler à l'Euro les Mbappé, Griezmann, Benzema ou autre Cristiano Ronaldo: "Antonio a toujours été convainquant avec Chelsea, ce serait facile pour n'importe qui de trouver l'harmonie avec un tel joueur", affirme-t-il.

Mais quel que soit son complice, Hummels aura la lourde responsabilité de réparer une défense qui a beaucoup failli ses derniers mois, entre le 6-0 encaissé en Espagne en novembre et la dernière défaite en mars à domicile 2-1 contre la peu redoutable Macédoine du Nord, en qualifications pour le Mondial-2022.