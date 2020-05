Allemagne: Neuer prolonge avec le Bayern Munich jusqu'en 2023

Le gardien du Bayern Munich Manuel Neuer, 34 ans, a prolongé son contrat de deux ans jusqu'en juin 2023, a annoncé le club bavarois mercredi, mettant fin à plusieurs semaines de négociations.

Celles-ci semblaient au point mort il y a quelques semaines encore alors que le capitaine bavarois n'avait pas apprécié de voir les détails des pourparlers divulgués dans la presse, notamment une hausse conséquente de salaire.

Le club le plus titré d'Allemagne n'a donné aucun détail à ce sujet mercredi.

Depuis quelques jours, les parties semblaient proches d'un accord, le patron du club Karl-Heinz Rummenigge s'était même déclaré "prudemment optimiste" au sujet de cette prolongation.

"Le Bayern est très heureux et satisfait que Manuel ait prolongé son contrat jusqu'au 30 juin 2023", s'est-il d'ailleurs félicité mercredi dans un communiqué, précisant qu'il "est le meilleur gardien du monde et notre capitaine".

"Dans les semaines qui ont suivi l'arrêt des compétitions suite à la pandémie du nouveau coronavirus, je ne voulais pas prendre de décision car personne ne savait si, quand et comment la Bundesliga allait continuer", explique le portier de l'équipe d'Allemagne.

"Maintenant que cela a été clarifié, j'envisage l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Je me sens très à l'aise et chez moi en Bavière", a-t-il ajouté.

Arrivé au Bayern en 2011, le champion du monde 2014 a été désigné à quatre reprises comme meilleur gardien du monde. Avec son équipe, il a jusqu'ici remporté sept fois le championnat, cinq fois la coupe d'Allemagne et la Ligue des champions en 2013.

Avec sa prolongation va désormais se poser la question de sa doublure alors que le club s'est d'ores et déjà attribué les services du prometteur et talentueux Alexander Nübel, 23 ans et formé comme Neuer à Schalke 04.

Cette concurrence ne semble pas inquiéter outre mesure Neuer qui, en avril, avait assuré: "Tant que je serai performant, je jouerai".

A défaut d'être encore actif sur le marché des transferts pour cet été, le champion d'Allemagne poursuit avec cette prolongation son offensive de charme à l'égard de ses cadres actuels.

Outre Neuer, le Bayern a ainsi ces dernières semaines prolongé les contrats de Thomas Müller, du jeune prodige canadien Alfonso Davies et de son entraîneur Hansi Flick. En attendant, selon la presse allemande, ceux de David Alaba et Thiago Alcantara.