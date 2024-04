Allemagne: première balle de titre pour le Bayer Leverkusen contre Brême

Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso a l'occasion dimanche (17h30) dans sa BayArena de remporter le premier titre de champion d'Allemagne de son histoire, point d'orgue d'une saison menée à cent à l'heure sur tous les fronts et qui a mis le Bayern Munich à terre.

La saison passée, le Borussia Dortmund n'avait eu droit qu'à une chance, lors de la dernière journée. Il l'avait envoyée largement au-dessus de la tribune de son Westfalenstadion, contraint au match nul par Mayence (2-2) et obligé de laisser un onzième titre consécutif au Bayern, à la différence de buts et à la 88e minute sur un but de Jamal Musiala à Cologne (2-1).