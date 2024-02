Allemagne: quand Thomas Tuchel a déjà fait sa valise et s'assoit dessus

On a connu la glacière de Marcelo Bielsa, il y a désormais la valise de Thomas Tuchel: sur le départ à la fin de la saison, l'entraîneur du Bayern Munich a passé une partie du match contre Leipzig sur une valise, samedi.

Après une série négative et un titre de champion d'Allemagne qui s'est considérablement éloigné pour le Bayern, les dirigeants du club bavarois et Thomas Tuchel ont décidé de raccourcir d'un "commun accord" le contrat du technicien munichois d'un an, avec une fin prévue le 30 juin 2024.