Ambiance en Angleterre: Cristiano Ronaldo snobbe un ancien coéquipier qui l'avait critiqué (vidéo)

Cristiano Ronaldo est visiblement rancunier. La star portugaise de Manchester United avait déjà démontré cela il y a deux mois, lorsqu'il avait refusé de serrer la main de Jamie Carragher après des critiques acerbes de l'ancien joueur. Il a récidivé ce week-end avec un autre consultant de la chaîne Sky, son ancien coéquipier Gary Neville.

Ce dernier avait flingué Ronaldo, avec qui il a joué à United entre 2003 et 2011, après son refus de participer au match contre Tottenham. "L’équipe est meilleure sans lui et Erik ten Hag le sait, avait lâché l’Anglais. Je pense que la seule chose que le club et Cristiano peuvent faire c’est de se réunir au cours de la semaine prochaine et de mettre fin à cette relation. Je pense qu’il faut passer à autre chose. Cristiano a joué des centaines de matchs au cours des dix dernières années et des joueurs ont dû s'asseoir sur le banc et le regarder. Maintenant, c'est son tour", avait alors lancé Neville sur le plateau.

Contre West Ham, dimanche, CR7 est passé salué des consultants. Il a ainsi été très chaleureux avec Louis Saha, lui aussi ancien équipier, avant de saluer Redknapp. Mais il a par contre totalement nié Neville, à qui il n'a visiblement pas pardonné ses critiques acerbes. Ambiance.