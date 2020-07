Amical: 7-0, le PSG cartonne sans impressionner

Le rouleau compresseur est resté au garage. Après le 9-0 infligé au Havre (L2) dimanche pour sa rentrée, le Paris SG a, un peu, levé le pied contre les faibles Belges de Waasland-Beveren (7-0) vendredi, lors d'un amical de 120 minutes marqué par ses maladresses.

D'une touche de balle, Neymar a le pouvoir d'illuminer les rencontres les plus monotones.

Son penalty joué à deux avec Mauro Icardi, qui a marqué (47e) après une remise subtile du Brésilien, reste comme l'image la plus forte de cette deuxième rencontre de préparation du PSG qui, longtemps, a manqué d'une étincelle.

Le "Ney" a aussi provoqué quelques "oh" d'admiration des spectateurs grâce à ses dribbles, ainsi qu'un frisson d'inquiétude dans le staff parisien après qu'un contact rugueux avec le milieu Djihad Bizimana l'a laissé au sol quelques secondes.

"Je suis très content de revenir jouer à la maison, avec un peu de public. On se prépare pour arriver au maximum, il y aura les finales ensuite", a déclaré le N.10 au micro de beIN Sports au moment de sa sortie, après une heure de jeu.

- Thiago Silva titulaire -

Après 45 minutes en Normandie, les stars du PSG ont pu jouer un quart d'heure supplémentaire face aux Flamands, en profitant du format inédit de quatre quart-temps de 30 min qui a permis à l'entraîneur Thomas Tuchel de faire jouer deux équipes différentes.

Le technicien souabe veut accompagner la montée en puissance physique d'une formation qui retrouve la compétition sans avoir joué durant plus de trois mois. Pour le moment, il tient sa feuille de route, en ne déplorant aucun blessé après cette nouvelle sortie.

"C'était super bien pour nous, pour faire plus de volume", a réagi l'Allemand.

Il rôde ainsi son équipe type, qui est presque complète, à l'exception du nom du deuxième défenseur central aux côtés de Marquinhos: contre Beveren, Thiago Silva a été titulaire, alors que c'est Presnel Kimpembe qui tenait la charnière au HAC.

La course entre les deux hommes constitue l'une des problématiques de l'été pour "TT", avant la finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne le 24 juillet.

"On a +Marqui+, +Kim+, et Thiago qui sont au niveau le plus haut en Europe. Je dois en choisir deux. Qui est le plus fort... c'est juste un sentiment avant de jouer", reconnaît l'ancien coach de Dortmund.

S'il a plus de garanties avec ses "Quatre fantastiques", Tuchel a aussi vu ses attaquants rater de très nombreuses occasions. L'inefficacité de son meilleur onze, durant la première heure, tranche avec le réalisme joyeux montré au Havre.

Icardi, surtout, a commis deux immanquables, en trouvant le poteau devant un but grand ouvert (23e) puis un défenseur belge alors que le gardien était battu (46e). Bien que très actif sur son aile gauche, Kylian Mbappé a aussi beaucoup raté (6e, 31e, 50e).

Il a finalement réussi à marquer juste avant de sortir (60e+1), à la réception d'un centre d'Angel di Maria, tout comme le "Goleador", grâce à une offrande de Neymar.

- Doublé de Choupo-Moting -

La superstar brésilienne a débloqué son compteur un peu plus tôt (28e), sur penalty, pour le 2-0, après que le Belge Aleksandar Vukotic a permis au PSG d'ouvrir le score d'une tête contre son camp (20e).

Finalement, le Parisien le plus efficace a été Eric Maxim Choupo-Moting, qui a réussi un doublé en trois minutes (65e, 67e), avec l'équipe des remplaçants. Son premier but, un enchaînement double contact - frappe de 25 mètres, reste l'unique moment fort de la dernière heure, sans grand enseignement.

L'essentiel était bien ailleurs pour le PSG, avant ces grandes échéances de l'été. Et pour les supporters, c'est le plaisir de retrouver les tribunes du Parc, après quatre mois d'absence, qui a primé.

Dans un stade limité à 5.000 personnes par la jauge gouvernementale, le millier d'ultras a assuré l'ambiance et rendu hommage au personnel soignant, sans forcément respecter la distanciation sociale. Ils sont attendus pour un dernier amical contre le Celtic Glasgow, mardi prochain, avant un été qu'ils espèrent très festif.