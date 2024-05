Amical: adieux discrets de Giroud avec Milan, battu 5-2 par la Roma

Auteur d'un but spectaculaire samedi lors de la dernière journée de Serie A, face à la Salernitana (3-3), l'avant-centre n'a cette fois pas marqué pour son ultime rencontre sous le maillot rossonero.

Il rejoindra ensuite le Los Angeles FC en MLS (championnat nord-américain) et "pense avoir encore deux bonnes années" de carrière, a t-il ajouté.

Le champion du monde 2018 et meilleur buteur de l'équipe de France (57 buts en 131 sélections) a annoncé il y a semaine dans un entretien à L'Equipe que l'Euro-2024 (14 juin-14 juillet) serait sa dernière compétition avec les Bleus.

Dans un Optus Stadium quasi plein (56 522 spectateurs), les regards étaient tournés vers le Français de 37 ans, dont une frappe a été repoussée par le poteau (30e) et qui a souvent été marqué de près par les défenseurs de la Roma. Il a été remplacé à la pause, refermant un chapitre de trois ans au Milan avec lequel il a été sacré champion d'Italie en 2022.

Lors du match amical contre la Roma, son compatriote Théo Hernandez a marqué le premier but milanais (37e) et le Suisse Noah Okafor le deuxième (55e), mais Tommaso Baldanzi (27e), Tammy Abraham (45+2), José Tasende (54e), Paulo Dybala (57e) et Sardar Azmoun (77e) ont permis aux Romains de s'imposer largement.