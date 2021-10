Ander Herrera, du PSG, se fait voler son portefeuille... au Bois de Boulogne

Le milieu de terrain espagnol du Paris SG Ander Herrera s'est fait voler son portefeuille mardi soir alors qu'il traversait en voiture le Bois de Boulogne, à l'ouest de la capitale, a indiqué à l'AFP l'entourage du joueur.

L'hebdomadaire Le Point avait révélé plus tôt qu'un joueur du PSG avait été victime d'un vol, information confirmée à l'AFP par une source policière, sans en préciser l'identité.

Selon cette source policière, la police a été appelée mardi vers 20h00, dans une rue proche du Bois de Boulogne, pour le "vol simple, dans sa voiture, du portefeuille" d'un joueur de football du PSG.

"Il n'y a pas eu de violence", a de son côté précisé à l'AFP l'entourage du joueur, qui a détaillé les circonstances du vol.

"Ander Herrera revenait du Parc des Princes (le stade du PSG, voisin du Bois de Boulogne, NDLR) où il participait à un +workshop+, une série d'opérations avec des partenaires du PSG, comme c'est le cas plusieurs fois au cours de la saison au Parc", a raconté cette source.

"Pour rentrer chez lui, il est passé par le Bois de Boulogne, et à un feu tricolore, une personne rentre dans sa voiture et prend le téléphone et le portefeuille qui étaient en vue", a poursuivi ce membre de l'entourage du joueur.

"Ander Herrera lui dit : +je te donne 200 euros, mais rends-moi mon portefeuille et mon téléphone+, dépose ensuite la personne un peu plus loin et appelle la police", a-t-on expliqué.

Cette source argue que "l'objectif de sa démarche est que la personne soit interpellée et que ça ne se reproduise pas", et si le joueur avait quelque chose à se reprocher, dans ce haut lieu de la prostitution parisienne, il n'aurait pas prévenu la police.