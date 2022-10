André-Pierre Gignac rend marteau une spectatrice: elle célèbre son but de manière complètement folle (vidéo)

André-Pierre Gignac continue de passer du bon temps au Mexique, dans le club des Tigres de Monterrey, et visiblement les supporters l'adorent.

Alors qu'il a inscrit un nouveau but pour son club sur penalty ce week-end, dans les tribunes, c'était la folie. Un spectateur a pu capturer la célébration complètement folle d'une spectatrice qui a tout simplement enlever son t-shirt pour exhiber sa poitrine.

Pour information, le but de Gignac est intervenu à la 89e minute du match et était le seul but inscrit de la rencontre. De quoi peut-être la folie de cette spectatrice, manifestement débordée par ses émotions.