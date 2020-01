Andres Iniesta en dit plus sur son après-carrière: "J'aimerais revenir au Barça"

Andres Iniesta et le Barça, c'est une longue et belle histoire d'amour. L'Espagnol espère d'ailleurs retrouver son club de coeur dans les prochaines années, dans un rôle nouveau et non en tant que joueur.

Andres Iniesta s'est confié lors d'un événement promotionnel. Le milieu de terrain de 35 ans, sous contrat au Vissel Kobe, a avoué avoir déjà réfléchi à ce qu'il ferait une fois sa carrière de joueur terminée.

Première information: Iniesta veut honorer son contrat japonais, qui expire dans deux ans. Il devrait alors mettre un terme à sa carrière. "Je ne sais pas si j'aurais la force de continuer en tant que joueur. Mais devenir entraîneur me plairait beaucoup", a confié l'Espagnol, qui ne cache pas son intention de retrouver le Camp Nou. "J'aimerais revenir au Barça. Je me sens comme chez moi ici. Mais pour le moment, ce n'est qu'une envie et une hypothèse".

Le joueur est ensuite revenu sur le niveau de jeu du Barça, très critiqué depuis le début de la saison. "L'équipe, qui reste pour moi la meilleure du monde, joue avec un style qui me plaît. Les joueurs sont très forts et ils se battront sans aucun doute pour tous les titres cette saison", affirme l'Espagnol.

Il a terminé son entretien en abordant le cas de Neymar, cité avec insistance au FC Barcelone. "Évidemment, c'est l'un des meilleurs attaquants du monde et ce serait un renfort de premier plan. Mais il faut voir si c'est vraiment nécessaire et si cela convient ou non", s'est-t-il contenté de répondre.