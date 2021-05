Angleterre: Alisson héros improbable de Liverpool, Tottenham s'accroche

Le gardien Alisson Becker (3e g) marque le second but pour Liverpool lors du match de Premier League sur la pelouse de West Bromwich, le 16 mai 2021Tim Keeton

Un but du gardien de but, Alisson, sur corner dans le temps additionnel, a offert trois points capitaux dans la course à la Ligue des champions à Liverpool contre West Bromwich (2-1), alors que Tottenham, vainqueur de Wolverhampton (2-0), dimanche, s'accroche.

. Alisson redonne à Liverpool la maîtrise de son destin

Au bout du temps additionnel, le gardien de but brésilien Alisson a inscrit un but qui pourrait bien être un tournant majeur dans la saison des Reds.

Monté dans la surface adverse pour le corner de la dernière chance, il a superbement dévié de la tête, au premier poteau, le ballon qui est allé se ficher dans le petit filet de West Brom (2-1, 90+4).

Un but qui change tout puisque Liverpool revient à une longueur de Chelsea (4e) et trois de Leicester (3e) à deux journées de la fin.

Or, ces deux équipes s'affrontent mardi pour la 37e journée, et Liverpool aura donc forcément l'occasion de dépasser l'une des deux et de s'emparer d'une place qualificative pour la C1, s'il l'emporte mercredi à Burnley.

Cette victoire arrachée dans les dernières secondes, comme tant d'autres la saison passée et qui l'avaient conduit au titre, traduit le spectaculaire regain de forme des Reds qui ont pris 20 points sur 24 lors des 8 dernières journées, pour reprendre leur destin en main.

Il a fallu batailler sur le terrain des Baggies qui redescendront en Championship à la fin de la saison, mais qui avaient ouvert le score par Hal Robson-Kanu (1-0, 15e) et ont eu un but annulé par la VAR pour le hors-jeu d'un joueur qui ne faisait pas action de jeu, mais gênait peut-être Alisson (71e).

Les Reds étaient revenus à hauteur entre-temps par Mohamed Salah, servi par Sadio Mané (1-1, 33e) après une action confuse.

Il s'agissait de la première passe décisive du Sénégalais pour l'Egyptien en championnat cette saison, mais elle permet à Salah de rester à la hauteur de Harry Kane en tête du classement des buteurs, avec 22 réalisations.

. Tottenham n'abdique pas

Vainqueur de Wolverhampton (2-0), Tottenham reste dans la course à l'Europe, même si les Ligues Europa ou Europa Conférence semblent plus probables, celle des champions étant presque hors d'atteinte.

Avec 59 points, les Spurs s'emparent de la 6e place au détriment de West Ham, à la différence de buts, et sont donc virtuellement qualifiés pour la C3 à deux journées de la fin, alors que leurs cinq longueurs de retard sur Chelsea 4e et dernier qualifié pour la C1 semblent rédhibitoires.

Avec neuf points pris en quatre journées depuis le départ de José Mourinho, cette fin de saison pourrait raviver quelques regrets chez les Londoniens.

Dimanche, sans être éblouissants, ils ont disposé logiquement de Wolves qui achèvent leur saison assez quelconque (12e avec 45 points).

Ils ont dû attendre les dernières secondes de la première période pour trouver la faille par l'inévitable Harry Kane, parfaitement lancé par Pierre-Emile Hojbjerg, et qui a fait preuve de beaucoup de maîtrise et de sang-froid pour résister au retour de Conor Coady et tromper Rui Patricio (1-0, 45e).

En seconde période, après que Kane et Dele Alli eurent coup sur coup trouvé les deux poteaux de Patricio (54e), c'est Hojbjerg qui a été le plus prompt pour reprendre une frappe de Gareth Bale mal repoussée par le gardien portugais, pour doubler la mise (2-0, 62e).