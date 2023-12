Angleterre: Arsenal au chaud, Burnley revit chez lui

Les Gunners avaient encore de l'énergie à dépenser, trois jours après la claque infligée à Lens (6-0) en Ligue des champions. Et, comme face aux Français, ils ont rapidement trouvé le chemin du but adverse.

Bukayo Saka a ouvert le score (6e, 1-0) et inscrit au passage le 100e but d'Arsenal en 2023, selon le statisticien Opta, puis le capitaine Martin Odegaard a rapidement enfoncé le clou, après un magnifique jeu de passes entre Oleksandr Zinchenko et Gabriel Jesus (13e, 2-0).

Arsenal aurait pu prolonger son avantage mais les tentatives de Gabriel Martinelli (37e) et Eddie Nketiah (88e) ont toutes deux échoué sur un poteau.