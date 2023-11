Angleterre: Arsenal double Tottenham, Manchester United remonte

. Douche froide pour Tottenham

Les Spurs ont perdu leur invincibilité en championnat, lundi à neuf contre Chelsea (défaite 4-1), et bien plus encore samedi à Wolverhampton (défaite 2-1), où ils ont laissé filer la victoire avec deux buts encaissés dans le temps additionnel.

"Cela fait partie de la douleur du football et quand les choses se produisent dans ces circonstances, il faut les accepter. Je ne peux pas critiquer les efforts et l'engagement des joueurs", a souligné l'entraîneur Ange Postecoglou.

Son équipe (26 points), leader avant le week-end dernier, pourrait glisser au pied du podium si Liverpool (24 pts) venait à gagner dimanche contre Brentford.

Tottenham a marqué rapidement, sur son unique tir tenté en première période, par Brennan Johnson (3e, 1-0), avant de subir la domination des "Wolves". Entré quatre minutes plus tôt, Pablo Sarabia a égalisé sur un magnifique enchaînement (90e+1) avant le but de la victoire signé Mario Lemina (90e+7).

. United à petit pas

Manchester United a récolté contre le promu Luton (1-0) une victoire étriquée mais à l'importance élevée au classement: les Red Devils remontent à la sixième place (21 points) en doublant Newcastle (7e, 20 pts), fauché 2-0 à Bournemouth.

Les Mancuniens ne savent que gagner par un but d'écart depuis le début de saison, et cette marge de manoeuvre très limitée n'a pas échappé à leur entraîneur Erik ten Hag.

"On avait besoin de cette victoire et on l'a eue, mais on pourrait se rendre la vie plus facile en marquant plus tôt et en mettant un deuxième but", a-t-il résumé avec une trace d'amertume.

Le Néerlandais respire néanmoins un peu mieux grâce à son défenseur suédois Victor Lindelöf (59e), de quoi éloigner un peu les nuages apparus plus menaçants encore mercredi après la défaite 4-3 mercredi à Copenhague en Ligue des champions.

. Coup d'arrêt pour Newcastle

Après la trêve internationale, United reprendra le championnat à Everton, remonté à la quatorzième place samedi à la faveur d'une victoire 3-2 contre Crystal Palace.

Newcastle devra négocier de son côté un déplacement périlleux à Chelsea, le 25 novembre, en espérant que son infirmerie se sera vidée entretemps.

Samedi, Eddie Howe a dû bricoler sans plusieurs blessés (Dan Burn, Sven Botman, Callum Wilson, Alexander Isak...) et il a eu le malheur de perdre en plus l'ailier Miguel Almiron après une demi-heure.

Un doublé de Dominic Solanke (60e, 73e) a infligé aux Magpies une première défaite en deux mois en championnat, et permis aux Cherries de sortir de la zone de relégation.