Angleterre: Arsenal et City engrangent, Everton remonte

Arsenal contre Brighton (3-0) et Manchester City chez Crystal Palace (4-2) n'ont pas manqué l'occasion de mettre la pression à Liverpool, obligé de gagner dimanche à Old Trafford pour récupérer le trône en Premier League.

. Arsenal inarrêtable

La Premier League a atteint un niveau de suspense et d'indécision rarement vu dans la course au titre, à un mois et demi de la ligne d'arrivée.

La démonstration d'Arsenal (1er, 71 points) à Brighton a permis aux "Gunners" de chiper la première place à Liverpool (2e, 70 pts), en déplacement dimanche chez son rival Manchester United. Et derrière, Manchester City (3e, 70 pts) attend le moindre faux-pas...