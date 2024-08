Angleterre: Arsenal lâche des points, City et Haaland en profitent

Plus tôt, Arsenal a perdu ses premiers points de la saison, à domicile contre une équipe de Brighton bien aidée par l'expulsion de Declan Rice (49e) pour un second avertissement lié à un geste d'anti-jeu. Sur un coup franc adverse, le milieu défensif a poussé le ballon pour gagner du temps.

Rice manquera le sulfureux derby à Tottenham, le 15 septembre, et a déjà coûté cher à ses partenaires, rattrapés après sa sortie par un but de Joao Pedro (58e, 1-1).

L'attaquant brésilien était à l'affût après un tir repoussé par David Raya devant Yankuba Minteh, venu s'infiltrer dans la défense de Gabriel et William Saliba, battue pour la première fois de la saison.

Avant cela, Arsenal avait déjà été gêné par le jeu de possession du nouveau manager allemand des "Seagulls", 31 ans et plus jeune entraîneur de l'histoire de la Premier League.

Cela ne les avait pas empêchés d'ouvrir le score grâce à leur duo d'attaquants en forme, Bukayo Saka et Kai Havertz. L'ailier anglais a gagné un long ballon et délivré sa troisième passe décisive en trois matches d'un subtile décalage pour l'Allemand, auteur d'un lob sur Bart Verbruggen pour son second but cette saison (38e, 1-0).

- Everton craque -

Paul ELLIS

L'ancien gardien d'Arsenal, Aaron Ramsdale, a connu des débuts douloureux samedi avec Southampton, battu par Brentford (3-1) sur un doublé de Bryan Mbeumo et un dernier but de Yoane Wissa.

L'après-midi a été encore plus terrible pour Everton et le gardien de l'Angleterre, Jordan Pickford, renversés 3-2 par Bournemouth avec trois buts encaissés dans les dix dernières minutes de la rencontre.

Les "Toffees" ont pourtant mené 2-0 à partir de la 57e minute avant de s'écrouler et de connaître leur troisième défaite en trois matches de Premier League.

"En Premier League, il faut jouer jusqu'à la dernière seconde et nous ne l'avons pas fait, mais eux l'ont fait", a reconnu l'entraîneur de la lanterne rouge, Sean Dyche.

"Pour être honnête, c'est probablement un match que nous n'avons pas mérité de gagner", mais "les joueurs ont continué à croire en eux dans un moment très difficile", a retenu Andoni Iraola, le boss des "Cherries".

Aston Villa a regoûté à l'ivresse de la victoire sur le terrain du promu Leicester (2-1), une semaine après s'être incliné à domicile contre Arsenal.

L'équipe d'Unai Emery remonte à la sixième place en attendant les dernières rencontres.