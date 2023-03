Angleterre: Arsenal renversant, Chelsea respire, Tottenham déprime

Mené 2-0, Arsenal s'est arraché pour battre Bournemouth 3-2 et reprendre ses cinq points d'avance sur Manchester City, samedi, lors de la 26e journée de Premier League, alors que Chelsea a remporté trois points importants contre Leeds (1-0) et que Tottenham a chuté à Wolverhampton (1-0).

- Arsenal forte tête -

Sous pression après la victoire de Manchester City contre Newcastle, Arsenal a trouvé les ressources pour renverser le relégable Bournemouth (19e).

Vainqueur d'Everton (4-0) en milieu de semaine, en match en retard, les Gunners (63 points) gardent leurs distances avec les champions en titre (58 pts).

Mais Arsenal n'avait plus remonté un déficit de deux buts depuis février 2012, soit 11 ans. A l'époque, Mikel Arteta, aujourd'hui sur le banc, jouait milieu de terrain.

Il s'agit du 5e match cette saison qu'Arsenal remporte après avoir concédé l'ouverture du score ce qui fait d'elle l'équipe qui a remporté le plus de points après avoir été menée (15).

Les Gunners avaient pourtant été cueillis à froid par le deuxième but le plus rapide de l'histoire de la Premier League, inscrit après 9,11 secondes par Philip Billing sans même que les Londoniens eurent touché le ballon (0-1, 1e).

L'équipe du sud de l'Angleterre avait même creusé l'écart sur une tête de Marcos Senesi après un corner (0-2, 57e).

Arsenal a rapidement réagi grâce à Thomas Partey (1-2, 62e), également à la suite d'un corner, avant que Ben White, entré à la pause, n'égalise en voyant sa reprise au second poteau être repoussée derrière la ligne par Neto (2-2, 70e).

Et alors qu'on jouait la septième minute du temps additionnel, encore une fois sur corner, Reiss Nelson a récupéré le ballon à l'entrée de la surface et donné la victoire d'une frappe croisée imparable (3-2, 90+7).

- Manchester City assure -

Premier en lice, et face à un adversaire autrement plus dangereux, puisqu'il s'agissait du 5e, Newcastle, Manchester City a fait preuve de maitrise et de réalisme pour l'emporter (2-0).