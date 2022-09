Angleterre: Arsenal reprend les commandes

L'attaquant brésilien Gabriel Jesus (C) a inscrit le deuxième but d'Arsenal, qui s'est imposé dimanche face à Brentford au Gtech Community Stadium (0-3)Ian Kington

Dépassé samedi par Manchester City et Tottenham, Arsenal a repris dimanche les commandes de la Premier League en allant gagner à Brentford (3-0), lors d'une 8e journée tronquée en raison des cérémonies précédant les funérailles de la reine Elizabeth II, lundi.

Ces trois points portent le total des Gunners à 18, un de plus que ses rivaux, et 5 de mieux que Brighton (4e), mais dont le match contre Crystal Palace, prévu ce week-end, a été reporté.

Après avoir été mis sous pression par les Citizens et les Spurs, les Gunners étaient attendus au tournant face à un adversaire qui avait notamment infligé un 4-0 à Manchester United et un 5-2 à Leeds à domicile.

Les absences de leur maître à jouer, Martin Odegaard, et, dans une moindre mesure, de leur latéral gauche Oleksander Zinchenko, laissaient aussi planer un petit doute, mais les Londoniens avaient l'avantage d'avoir joué cette semaine en Ligue Europa pour garder le rythme, contrairement aux "Bees", qui n'avaient plus joué depuis deux semaines.

Arsenal a parfaitement maîtrisé un match qu'il s'est rendu facile dès la première demi-heure de jeu, grâce à deux coups de tête victorieux.

Le premier en déviation du Français William Saliba, à la réception d'un corner au premier poteau. La balle a touché le poteau opposé avant de franchir la ligne, malgré l'intervention tardive de David Raya (1-0, 17e).

Le second a été l'oeuvre de Gabriel Jesus, sur un centre parfait de Granit Xhaka (2-0, 28e). Le Brésilien signe sont quatrième but de la saison, assorti de trois passes décisives.

Autre signe encourageant, Arsenal ne s'est pas relâché après la pause et a même enfoncé le clou au retour des vestiaires sur une très belle frappe poteau rentrant de 25 mètres de son milieu de terrain portugais Fabio Vieira (3-0, 48e), avant que Jesus ne rate le 4-0 de près (56e).

Mikel Arteta a profité d'une fin de match calme pour offrir ses première secondes de jeu à Ethan Nwaneri, devenu à 15 ans et demi le plus jeune joueur à faire ses débuts en Premier League.

Avec cette victoire, Arsenal reprend sa marche en avant après son première revers en championnat à Manchester United (3-1) et va pouvoir préparer un mois d'octobre marathon après la trêve internationale. Pas moins de neuf matches seront au programme en un mois, dont un choc contre Tottenham pour la reprise (1er octobre) et la réception huit jours plus tard de Liverpool.