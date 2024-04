Angleterre: Arsenal retrouve de l'élan et la première place

L'équipe du nord de Londres, en quête d'un premier titre depuis 2004, a concrétisé sa domination à la fin de chaque période sous la botte de Leandro Trossard (45e) et de Martin Odegaard (90e+5).

L'ailier belge et le capitaine norvégien replacent les "Gunners" au sommet de la Premier League avec un point et un match en plus que Manchester City, deuxième avec 73 unités.

Les triples champions d'Angleterre en titre, eux, ont passé leur tour ce week-end pour disputer, et gagner, leur demi-finale de "Cup", samedi à Wembley contre Chelsea (1-0).

Dimanche, Liverpool (3e, 71 pts) tentera de rapporter de Fulham les trois points de la victoire pour recoller à Arsenal, avec toutefois une différence de buts moins avantageuse.