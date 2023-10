Angleterre: Arsenal souffle Manchester City, Londres ivre de bonheur

Un vent de folie a soufflé sur Londres dimanche avec la victoire à l'arraché d'Arsenal sur Manchester City (1-0), une première en Premier League depuis fin 2015 qui offre la deuxième place aux Gunners devant les champions en titre et derrière Tottenham.

"Je ne sais pas si c'était une barrière (psychologique), mais on avait besoin de la franchir", a savouré l'actuel entraîneur Mikel Arteta.

Les Gunners n'avaient plus gagné le moindre match de championnat contre City depuis la victoire 2-1 du 21 décembre 2015, avec Petr Cech dans la cage, Olivier Giroud en buteur et Arsène Wenger sur le banc.

Et soudain, l'Emirates a explosé de joie! L'entrant Gabriel Martinelli, de retour après trois semaines d'absence sur blessure, a débloqué un sommet très cadenassé d'une frappe détournée dans son but par Nathan Aké (86e). Le troisième tir cadré de la rencontre seulement...

L'Espagnol a réussi à renverser l'histoire aux dépens de Pep Guardiola, dont il a été l'adjoint à Manchester City. Et le voilà deuxième avec 20 points, autant que le leader Tottenham, et deux de plus que les Citizens d'Erling Haaland.

Le géant norvégien n'a pas réussi à faire parler sa puissance, bien pris par William Saliba et ses partenaires de la défense.

Sans Bukayo Saka, forfait, Arsenal a joué la carte de la prudence durant toute la partie, frustrant même une partie de ses supporters. Mais les Gunners ont fait la différence grâce à son banc, jugé trop léger l'an dernier dans la lutte avec City.