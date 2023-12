Angleterre : Battu par West Ham, Arsenal laisse sa place de leader à Liverpool

En plus des Gunners, Tottenham a été battu à Brighton (4-2) alors que le troisième Aston Villa avait cédé en fin de match mardi à Manchester United (3-2).

Souvent efficaces face au but depuis le début de la saison, les Gunners ont cette fois manqué de réalisme avec Saka (30e, 42e), Martinelli (37e), Gabriel Jesus (66e) puis Trossard dans le dernier quart d'heure. Le score aurait pu être plus cruel si Benrahma avait transformé son penalty dans le temps additionnel.

Ils n'ont pas concédé la moindre occasion dans la première demi-heure de jeu, et même marqué peu avant le quart d'heure après une mauvaise appréciation de Gabriel Magalhaes, qui a profité à Tomas Soucek (0-1, 13e). L'ancien défenseur Lillois a également perdu un duel aérien décisif en seconde période face à Konstantinos Mavropanos, suite à un corner de Ward-Prowse (2-0, 55e).

Les rentrées en jeu successives de Nketiah, Nelson et Smith Rowe ont rappelé le manque de profondeur de banc à disposition de Mikel Arteta.

Arsenal compte deux points de retard sur Liverpool, alors que West Ham, 6e, est à l'affut des places européennes, à trois points de Tottenham et quatre points de Manchester City, vainqueur mardi à Everton (3-1) et qui compte un match de plus à disputer.

- Tottenham rechute lourdement -