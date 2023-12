Angleterre : Battu par West Ham, Arsenal laisse sa place de leader à Liverpool

Souvent efficaces face au but depuis le début de la saison, les Gunners ont cette fois manqué de réalisme avec Saka (30e, 42e), Martinelli (37e), Gabriel Jesus (66e) puis Trossard dans le dernier quart d'heure. Le score aurait pu être plus cruel si Benrahma avait transformé son penalty dans le temps additionnel.

"Quand on tire trente fois au but, qu'on a 2,6 expected goals et qu'on a autant de situations dans la surface de réparation, on n'imagine pas qu'il faille faire beaucoup plus pour marquer un but et pour gagner ce match", a affirmé Mikel Arteta en conférence de presse.

Nommé il y a quatre ans, l'entraîneur des Gunners n'a pas commenté le manque de profondeur de banc, alors que les entrées successives de Smith Rowe, Nelson et Nketiah n'ont pas permis de faire la différence en seconde période.

Arsenal compte deux points de retard sur Liverpool, alors que West Ham, 6e, est à l'affut des places européennes, à trois points de Tottenham et quatre points de Manchester City, vainqueur mardi à Everton (3-1) et qui compte un match de plus à disputer.