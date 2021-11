Angleterre: Chelsea consolide sa place de leader avec autorité

Le Français N'Golo Kante célèbre son but lors de la victoire de Chelsea à Leicester le 20 novembre 2021Ben STANSALL

Au sortir de la trêve internationale, Chelsea est reparti du bon pied dans sa conquête du titre en Premier League avec une victoire (3-0) pleine d'autorité à Leicester, samedi, en ouverture de la 12e journée.

Avec 29 points, soit six de plus que Manchester City et West Ham qui les suivent au classement, les Blues vont pouvoir regarder en toute décontraction la suite de la journée.

Leicester, 12e avec 15 points, ne ressemble plus en rien à l'équipe qui jouait les troubles-fêtes dans la course à la Ligue des champions ces dernières saisons.

Depuis que son nom circule parmi les remplaçants possibles d'Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United, Brendan Rodgers semble avoir perdu sa patte avec les Foxes qui n'ont pris qu'un point sur les quatre dernières rencontres de championnat.

Chelsea a, en revanche, livré une prestation digne d'un prétendant solide au titre, marquant sur ses temps forts et ne laissant rien à son adversaire qui n'a pas tiré une seule fois au but lors des 45 premières minutes.

C'est Antonio Rüdiger, d'une tête renversée sur un corner de Ben Chilwell, qui avait ouvert le score (0-1, 14e), avant que N'Golo Kanté, d'un tir placé du gauche, après une montée de 30 mètres sans opposition, ne double la mise, avant même la demi-heure de jeu (0-2, 28e).

Malgré une réaction d'orgueil de Leicester en seconde période, c'est Chelsea qui a enfoncé le clou par Christian Pulisic (0-3, 71e), à vingt minutes de la fin d'un match à sens unique.