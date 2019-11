Angleterre: Chelsea et Leicester capitalisent avant Liverpool-City, Arsenal largué

Vainqueurs samedi, Chelsea et Leicester ont provisoirement dépassé Manchester City avant le sommet de cette 12e journée de Premier League contre Liverpool dimanche, alors que les Gunners semblent maintenant distancés dans la course à la Ligue des Champions.

- Leicester implacable, Arsenal incapable

Les Foxes ne lâchent rien. Semaine après semaine ils confirment que leur place dans le top 4 n'a rien d'usurpée et qu'il faudra être sacrément costaud pour les en déloger.

Samedi face aux Gunners, ils ont encore donné une leçon de détermination, d'application et d'investissement, trois valeurs au cœur du projet de jeu séduisant de leur entraîneur Brendan Rodgers.

Un pénalty oublié sur une faute de Matteo Guendouzi et une transversale en début de seconde période sur une frappe de Ndidi, avaient laissé espérer Arsenal qu'il ne rentrerait pas bredouille.

Mais Leicester a continué à attaquer proprement et avec un joueur à l'efficacité aussi redoutable que Jamie Vardy dans l'effectif, cela finit souvent par payer.

L'avant-centre a repris sa place de meilleur buteur du championnat avec 11 réalisations en ouvrant le score à 22 minutes de la fin.

Sept minutes plus tard, le talentueux milieu James Maddison, appelé en équipe d'Angleterre pour les matches éliminatoires pour l'Euro de la semaine prochaine, a conclu une action de grande classe d'une frappe de l'extérieur de la surface (2-0, 75e).

Avec 26 unités, Leicester a un point d'avance sur Manchester City et relègue surtout Arsenal, 6e, à 9 longueurs des quatre premières places qui donnent accès à la C1.

- Chelsea force 6

Chelsea, qu'on n'arrête plus non plus, compte également 26 points.

Vainqueurs 2-0 de leur 6e match d'affilée face à Crystal Palace qui n'ambitionnait manifestement pas mieux qu'un 0-0 à Stamford Bridge, le club de Frank Lampard est seulement devancé par Leicester à la différence de buts.

Après une première période plutôt ratée par manque de rythme, les Blues ont fait la différence en seconde.

Ils ont trouvé la faille grâce à Tammy Abraham (1-0, 52e), pour son 10e but de la saison, et à Christian Pulisic qui en est à cinq réalisations sur les trois dernières journées (2-0, 79e).

"J'étais un peu frustré parce que j'ai eu le sentiment qu'on a laissé le tempo tomber en première période. Je sentais que si on augmentait le tempo, la victoire était à portée dans ce match", a expliqué après le match Lampard, qui avait aligné l'équipe la plus jeune de l'histoire du club au coup d'envoi.

- Tottenham n'y arrive pas en championnat

Après avoir fait un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale en Ligue des champions mercredi, avec une victoire (4-0) chez l'Étoile Rouge de Belgrade, Tottenham continue à faire pâle figure en championnat.

Après la défaite 2-1 à Liverpool et le nul 1-1 à Everton la semaine dernière, ce nul (1-1) avec Sheffield United est la troisième rencontre d'affilée où le club de Londres ouvre la marque sans empocher les trois points.

En panne de confiance, les Spurs, 12e avec 14 unités, réalisent leur pire début de saison depuis 11 ans.

"Je suis déçu parce qu'au moment où on a réussi à prendre le dessus et mener 1-0 en seconde période, on n'a pas su garder cet avantage ou marquer un deuxième but alors qu'on dominait (...) Je ne sais pas si c'est de l'agacement ou de la frustration, mais ce n'est pas un sentiment heureux", a déploré le coach Pochettino après le match.

L'attaquant coréen Son Heung-min avait pourtant profité de la complicité d'un défenseur de Sheffield pour placer le ballon entre les jambes du gardien (1-0, 58e).

Mais après une première égalisation annulée par la VAR pour un hors-jeu ridiculement étriqué, les promus, l'une des vraies bonnes surprises de ce début de saison et désormais 5e devant Arsenal à la différence de but, sont revenus au score à la 78e, suite à une frappe de George Baldock qui ressemblait plus à un centre, mais qui a fini au fond.