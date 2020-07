Angleterre: Chelsea perd la main, les Reds au ralenti lors de la 35e journée

Les Blues de Chelsea ont concédé une défaite inquiétante à Sheffield United (3-0), samedi lors de la 35e journée de Premier League. Le champion Liverpool n'a pas réussi à gagner à Anfield en championnat pour la première fois en dix-huit mois, face à Burnley (1-1).

Chelsea s'effondre

Dix jours après un premier avertissement sur le terrain de West Ham (défaite 3-2), l'actuel troisième du classement, Chelsea, s'est de nouveau incliné à Sheffield United (3-0), l'équipe surprise de cette saison. Un échec désastreux à plusieurs titres: il permet à Leicester (59 points, un de moins que Chelsea) et Manchester United (58 points) d'avoir l'occasion de passer devant au classement dimanche et lundi. A trois journées de la fin, Chelsea n'a plus son destin en main pour la prochaine Ligue des champions, malgré une saison remarquable, et sept victoires lors des huit derniers matches toutes compétitions confondues, avant le match de ce samedi. Au-delà du résultat, c'est bien la façon dont Chelsea s'est incliné qui interpelle.

Menés 2-0 dès la demi-heure de jeu grâce à deux buts de David McGoldrick (18e) et d'Oliver McBurnie (33e), qui ont profité d'un secteur défensif encroûté (Zouma, Christensen et Jorginho, en l'absence de Kanté), les Blues ne se sont créé leurs premières occasions qu'à 25 minutes de la fin, après l'entrée en jeu d'Olivier Giroud. Sheffield a même creusé le score en fin de match, grâce au froid réalisme de McGoldrick (77e, 3-0).

Avec encore un match simple (réception de la lanterne rouge Norwich) et deux matches compliqués (à Liverpool et devant Wolverhampton), Frank Lampard a du se souci à se faire.

Fin de série pour Liverpool

Déjà champions, et déjà éliminés de la Cup et de la Ligue des champions, les Reds ont enregistré leur premier insuccès en championnat à Anfield depuis janvier 2019. "Nous avons laissé la porte ouverte, nous aurions dû la fermer", a déclaré Jürgen Klopp a l'issue de la rencontre. "On aurait pu marquer 2, 3, ou 4 buts supplémentaires au moins" a également insisté l'entraîneur allemand, par ailleurs mécontent de l'arbitrage, trop indulgent selon lui.

D'abord très dominateur, Liverpool a ouvert le score en première période (Andrew Robertson, 34e), avant d'être rejoint au milieu de la seconde (Jay Rodriguez, 69e). Mais les Reds ont vraiment frôlé la défaite face à Burnley, un tir de Joey Gudmundsson sur la barre à deux minutes de la fin du temps réglementaire aurait pu entraîner leur premier revers à domicile en championnat depuis avril 2017.

Watford et West Ham reprennent de la marge

En début d'après-midi, des matches cruciaux pour le maintien ont permis à Watford et à West Ham de reprendre un peu d'air. Vainqueurs de Newcastle (2-1) grâce à un doublé sur penalty de Troy Deeney, les Hornets de Watford reprennent six points d'avance sur le premier relégable, Bournemouth, qui compte un match de moins.

Même marge désormais pour West Ham, qui a sèchement battu Norwich sur son terrain (4-0) grâce à un quadruplé de son attaquant trentenaire Michail Antonio. Norwich redescend en Championship (D2) après une saison parmi l'élite. C'est la cinquième fois que le club du Norfolk descend de Premier League, un record. La formation de Daniel Farke ne s’est pas remise de la longue suspension du championnat liée au coronavirus, puisqu’elle a perdu ses sept matches disputés depuis la reprise, mi-juin. Le début de saison avait pourtant été plutôt encourageant, au mois de septembre, Norwich avait même battu le champion en titre Manchester City (3-2), qui ne s’est jamais remis de cette première défaite dans la course au titre.

Cette 35e journée - où est respectée une minute de silence avant chaque match en mémoire de l'ancien champion du monde 1966 Jack Charlton - se poursuit dimanche et lundi, avec notamment le déplacement de Leicester à Bournemouth et la réception de Southampton par Manchester United.

Résultats de la 35e journée:

samedi

Norwich City - West Ham 0 - 4

Watford - Newcastle 2 - 1

Liverpool - Burnley 1 - 1

Sheffield United - Chelsea 3 - 0

(19h00 GMT) Brighton - Manchester City

dimanche

(11h00 GMT) Wolverhampton - Everton

(13h15 GMT) Aston Villa - Crystal Palace

(15h30 GMT) Tottenham - Arsenal

(18h00 GMT) Bournemouth - Leicester

lundi

(19h00 GMT) Manchester United - Southampton