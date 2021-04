Angleterre: City assure, Tottenham se rassure

Manchester City a fait un pas de plus vers le titre de champion en l'emportant (2-1) à Aston Villa, mercredi, alors que Tottenham a bouclé une semaine très agitée par une victoire à l'arraché contre Southamtpon (2-1).

. City touche au but

Après une défaite surprise contre Leeds (2-1) et une élimination en demi-finale de la Coupe d'Angleterre par Chelsea (1-0), entrecoupées, tout de même, d'une qualification pour la demi-finale de la Ligue des champions, City a repris sa marche en avant lors de la 32e journée.

Malgré un but encaissé au bout de 20 secondes de jeu, le deuxième plus rapide de son histoire, City a pris trois points qui lui permettent de remettre United à 11 longueurs, alors que les Red Devils n'ont plus que 6 matches à jouer.

Une victoire qui permet aussi de clore le triste épisode de la Super Ligue et de 48 heures où l'image de City, ainsi que des 5 autres équipes du Big 6 engagées dans ce projet de ligue européenne dissidente, aura sérieusement été écornée.

Pep Guardiola, lui-même, s'était élevé contre le concept de compétition semi-fermée dans lequel son club était allé se fourvoyer, en estimant que ce n'était "pas du sport".

Mais à Birmingham, ses joueurs ont prouvé qu'ils restaient entièrement concentrés sur les objectifs sportifs, même si les rêves de quadruplé se sont envolés le week-end dernier.

L'égalisation de Phil Foden (1-1, 22e) après une combinaison rapide magnifique, partie du gardien Ederson, et une tête de Rodrigo (2-1, 40e) les ont remis aux commandes.

Ni l'absence de Kevin De Bruyne, blessé, ni l'expulsion méritée de John Stones juste avant la pause n'ont fait dérailler le train bleu ciel qui aura l'occasion, dimanche, de remporter son premier trophée de la saison avec la finale de la Coupe de la Ligue contre Tottenham.

. Les Spurs libérés ?

Après une semaine marquée par la blessure d'Harry Kane, le limogeage de José Mourinho et le psychodrame de la Super Ligue, Tottenham a remporté une victoire cruciale pour ses rêves européens en renversant Southampton (2-1), en match en retard de la 29e journée.

Les Spurs n'ont pas laissé filer l'occasion de revenir à deux points de la 4e place qualificative pour la Ligue des champions, occupée par Chelsea.

Sans leur buteur et passeur Harry Kane, blessé contre Everton (2-2), les joueurs des Spurs ont aussi vu leur coach débarqué lundi, à six jours d'une finale de Coupe de la Ligue contre City.

L'entraîneur par intérim Ryan Mason, plus jeune coach à diriger une équipes de Premier League à 29 ans, avait demandé à ses joueurs "de l'énergie, du combat et de la liberté", pour ce premier match "post-Mourinho".

Tout le contraire de ce qu'on a vu pendant 45 minutes où Southampton, 14e et pas encore sauvé, n'a eu aucun mal à les contenir.

Après un double arrêt magnifique de Hugo Lloris dès la 2e minute, les Saints ont même pris l'avantage logiquement par une tête sur corner de Danny Ings, poteau rentrant (1-0, 30e).

Ancien Spurs -- six joueurs sous ses ordres mercredi soir étaient même déjà sur la feuille de match lors de sa dernière rencontre à domicile avec Tottenham en 2016, une défaite 2-1 contre... Southampton --, Mason s'est montré à la hauteur du défi puisque le second acte a été bien meilleur.

Gareth Bale, placardisé par Mourinho après avoir expliqué à la dernière trêve internationale qu'il pensait retourner au Real après son prêt, a sonné la révolte d'un très joli but plein de sang-froid (1-1, 60e).

Après un but de Son Heung-min annulé par la VAR pour un hors-jeu de Lucas Moura qui masquait le gardien (76e), l'assistance vidéo a équilibré son bilan en transformant un coup-franc à la limite de la surface en pénalty, transformé par le Sud-Coréen qui a inscrit son 20e but de la saison, toutes compétitions confondues, pour 16 passes décisives.